Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

Теннисисту вернут часть призовых, отобранных за слишком быстрое поражение на Уимблдоне

20 июля, 14:40

Для этого Томичу нужно отыграть восемь турниров "Большого шлема" без единого нарушения правил

Бернард Томич
Бернард Томич. Фото: Reuters

Совет "Больших шлемов" принял решение вернуть Бернарду Томичу часть призовых за выступление на "Уимблдоне". В Лондоне Томич в первом круге проиграл Жо-Вильфреду Тсонга за 58 минут, судьи признали его выступления непрофессиональным и лишили всех призовых. Австралиец получит 25% положенных ему денег, но только через 2 года, и если за это время отыграет восемь турниров "Большого шлема" без единого нарушения правил.

"Бернард, я уверен, вы согласитесь, что нет никаких исторических доказательств гипотезы, что вы можете изменить свое поведение", – написал австралийцу глава Совета Билл Бэбкок.

Томич утверждал, что мог бы по-другому отыграть матч с Тсонга, если бы судья на вышке по ходу игры вынес ему предупреждение за то, что он не выкладывается. Бэбкок в письме согласился с этим тезисом.

Томич рассказал, что планирует и дальше оспаривать это решение. Кроме того, он не согласился с мнением Бэбкока, что теннисисты должны полностью выкладываться на протяжении всего матча. Австралиец считает, что в теннисе очень важно правильное распределение энергии, а некоторые эпизоды можно сдавать без борьбы в стратегических целях. 26-летний теннисист пообещал, что пожертвует все возвращенные деньги на благотворительность.

Напомним, что победительницей Уимблдона стала румынка Симона Халеп. В Бухаресте Симоне устроили грандиозный прием. На Национальном стадионе торжественное мероприятие посетили 25 тысяч болельщиков.

Напомним, что Украина тоже не осталась без победы на Уимблдоне. Соревнования юниорок выиграла наша Дарья Снигур.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег теннис, Бернард Томич, Уимблдон, Большой шлем

Вы сейчас просматриваете новость " Теннисисту вернут часть призовых, отобранных за слишком быстрое поражение на Уимблдоне". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бурная вечеринка: чемпионка Уимблдона танцевала в нижнем белье

Вчера, 18:54

Барбора Стрыцова отмечала выигрыш трофея "Большого шлема" в пражском ресторане

Ради 15-летней теннисистки организаторы US Open нарушат правила

18 июля, 13:00

Кори Гауфф получит приглашение в основную сетку турнира "Большого шлема"

Героиня Уимблдона – на родине: фото невероятной встречи Симоны Халеп на стадионе Бухареста

17 июля, 23:55

Румынский теннисистке рукоплескали 25 тысяч человек. Среди них – легендарный футболист Георге Хаджи

Роджер Федерер готовится установить рекорд на арене для корриды

Вчера, 22:00

Теннисист собрался в турне по Латинской Америке и может собрать рекордную аудиторию на своем матче

Рекорд в Кубке Дэвиса: теннисист из Сан-Марино стал самым возрастным победителем матча

18 июля, 10:26

Доменико Вичини выиграл поединок в 47 лет и 318 дней

Полсотни за поражение: US Open обновил собственный рекорд по призовым

18 июля, 22:14

Место в основной сетке турнира уже гарантировал себе четыре украинки

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить

Трудности подросткового периода. Семья

Как защитить волосы от солнца в городе и на море

Как правильно чистить зубы: хитрости, которых вы могли не знать

Как легко проснуться, если на улице темно: полезные советы

Пластические хирурги научились делать кубики пресса

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

15 красавиц российского кино

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

Вчера, 23:59

Чемпионом континента стала сборная Алжира, которая в финале обыграла Сенегал

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 22:07

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Первый квалификационный раунд Лиги Европы: результаты ответных матчей

18 июля, 23:58

На этом этапе определится соперник луганской "Зари"

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

18 июля, 11:46

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Григорчук вылетает: все результаты первого раунда квалификации Лиги чемпионов

18 июля, 00:09

На этой стадии в ЛЧ были две команды, которые тренируют украинцы. Дальше прошел лишь Ребров

7 симптомов, которые могут указывать на рак

В Самаре утонула певица Юлия Гольдина

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь