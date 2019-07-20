Теннисисту вернут часть призовых, отобранных за слишком быстрое поражение на Уимблдоне

Для этого Томичу нужно отыграть восемь турниров "Большого шлема" без единого нарушения правил

Бернард Томич. Фото: Reuters

Совет "Больших шлемов" принял решение вернуть Бернарду Томичу часть призовых за выступление на "Уимблдоне". В Лондоне Томич в первом круге проиграл Жо-Вильфреду Тсонга за 58 минут, судьи признали его выступления непрофессиональным и лишили всех призовых. Австралиец получит 25% положенных ему денег, но только через 2 года, и если за это время отыграет восемь турниров "Большого шлема" без единого нарушения правил.

"Бернард, я уверен, вы согласитесь, что нет никаких исторических доказательств гипотезы, что вы можете изменить свое поведение", – написал австралийцу глава Совета Билл Бэбкок.

Томич утверждал, что мог бы по-другому отыграть матч с Тсонга, если бы судья на вышке по ходу игры вынес ему предупреждение за то, что он не выкладывается. Бэбкок в письме согласился с этим тезисом.

Томич рассказал, что планирует и дальше оспаривать это решение. Кроме того, он не согласился с мнением Бэбкока, что теннисисты должны полностью выкладываться на протяжении всего матча. Австралиец считает, что в теннисе очень важно правильное распределение энергии, а некоторые эпизоды можно сдавать без борьбы в стратегических целях. 26-летний теннисист пообещал, что пожертвует все возвращенные деньги на благотворительность.

Напомним, что победительницей Уимблдона стала румынка Симона Халеп. В Бухаресте Симоне устроили грандиозный прием. На Национальном стадионе торжественное мероприятие посетили 25 тысяч болельщиков.

Напомним, что Украина тоже не осталась без победы на Уимблдоне. Соревнования юниорок выиграла наша Дарья Снигур.

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