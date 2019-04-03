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Теннисные финалы на Олимпиаде-2020 станут короче

Сегодня, 20:11

Теперь мужские финальные поединки будут проходить в трехсетовом формате

Олимпийские флаги уже в Токио
Олимпийские флаги уже в Токио. Фото: AFP
Теннисные финалы на Олимпиаде-2020 станут короче //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4e9/0ad/5ca4e90adffa5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4e9/0ad/5ca4e90adffa5.jpg Теннис Теперь мужские финальные поединки будут проходить в трехсетовом формате

Международная федерация тенниса объявила об изменении формата проведения матчей на Олимпиаде. Правила вступят в силу в 2020 году в Токио.

Мужской финал теперь будет проводиться в трехсетовом, а не в пятисетовом формате, как это было раньше. В парных турнирах вместо третьего сета теперь вводится чемпионский тай-брейк до 10 очков.

Эти меры предприняты для снижения нагрузки на игроков, которые доходят до решающих стадий в трех разрядах: одиночке, паре и миксте.

Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.

Напомним, что в конце прошлой недели в Киеве состоялось чествование "Героев спортивного года". Победителей "Спортивного Оскара-2018" определили члены Украинской академии спорта путем тайного голосования. Мы проводили онлайн трансляцию вручения "Спортивного Оскара в Украине". Лучшим спортсменом года признан чемпион Олимпиады-2018 по фристайлу Александр Абраменко. Награду спортсменке года заслужила чемпионка и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, обладательница мирового рекорда Елена Костевич.

 

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Тег теннис, Олимпиада-2020

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sport24.ru

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