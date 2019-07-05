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Теннисный Уимблдон: старт украинских парников, игнор первой ракетки и прогноз для Элины

5 июля, 09:47

Лондон накрыла Маррей-мания: чтобы избежать большого скопления людей, жаждущих увидеть возвращение Энди, его матч поставили на шоу-корт

Британский герой с мамой Джуди. Энди снова в своей стихии, но с "новым" бедром и партнером-чемпом
Британский герой с мамой Джуди. Энди снова в своей стихии, но с "новым" бедром и партнером-чемпом. Фото: AFP

Для украинцев, да и британцев тоже, на этом Уимблдоне особый интерес составляют дуэты. В основе – сразу шесть наших парников! Правда, все они с партнерами из других стран. После неудач в одиночке стартовали с побед в паре Леся Цуренко с белоруской Саснович и Катерина Козлова с австралийкой Родионовой.

А местные фаны ждали возвращения любимца Энди Маррея, экс-№1 мира, который еще в январе был не уверен, что снова выйдет на корт: столько боли приносила травма бедра. Но после второй операции британец вернулся с "новым" бедром. Камбек начал потихоньку, с пар, и накануне выиграл турнир Queen’s Club с Фелисиано Лопесом – первый титул за два года.


Энди Маррей выиграл первый трофей после операции

Ради Уимблдона стал в дуэт с французом Пьер-Югом Эрбером, в паре побеждавшим на всех мейджорах. Организаторы впервые за 18 лет поставили такой ранний парный матч на шоу-корт. Все из-за "Маррей-мании", как написала The Telegraph: чтобы избежать большого скопления людей, жаждущих увидеть возвращение Энди.

Интересно, что первая ракетка мира Эшли Барти пока на Центральном корте так и не сыграла, за что на организаторов свалилось много критики со стороны фанов и СМИ. Попало и австралийскому Седьмому каналу: те вместо матча Эшли в 1-м раунде показали австралийское дерби Кирьос – Томпсон. Но Барти на это внимания не обращает и спокойно добывает уже вторую победу.

Сегодня же мы ждем на корте нашего лидера Элину Свитолину. После тяжелого матча против Маргариты Гаспарян, с которого россиянка снялась из-за судорог, украинка сыграет с гречанкой Марией Саккари. Шведский экс-№1 и теннисный эксперт Eurosport Матс Виландер опасается, что то, как Свитолина победила Гаспарян, вряд ли могло придать ей уверенности, и не считает Элину абсолютной фавориткой матча: "Саккари очень агрессивна, но иногда кажется, что она не до конца верит в себя, не достигает финиша. Свитолина же – одна из тех теннисисток, с которыми, если не доведешь дело до конца, она будет тут как тут, она – человек-щит. Но на сегодняшний день Свитолина слишком пассивна. Она не готова выигрывать матчи, сейчас она играет, чтобы не проиграть".

У Элины на этот счет свое мнение. "Думаю, сейчас я намного лучше двигаюсь и подаю с большей уверенностью, – сказала украинка в интервью Eurosport. – Мы с Саккари никогда не играли друг против друга, но несколько раз тренировались вместе, так что я знаю несколько вещей о ее игре".

Напомним, что в прошлом сезоне Элина Свитолина выиграла Итоговый чемпионат теннисисток:

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Тег теннисист, Элина Свитолина, Энди Маррей, Уимблдон

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АВТОР:

Катерина Макаревская

Источник:

Сегодня|Спорт

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