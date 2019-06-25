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Теннисный загар мешает носить бикини: 20-летняя теннисистка взрывает соцсети откровенными снимками

25 июня, 16:15

Спортсменка жалуется, что ей приходится выравнивать загар после матчей


Теннисистка Фанни Штоллар Видео: Instagram

20-летняя теннисистка из Венгрии Фанни Штоллар пока далеко от лидирующих позициях в мировом теннисе, но зато может претендовать на любовь поклонников по всей планете. Красотка не стесняется выкладывать откровенные снимки на своей странице в Instagram и пользуется популярностью в соцсети.

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Недавно Фанни разместила фото в купальнике и пожаловалась, что после матчей на корте у нее появляется характерный загар от спортивной формы, мешающий девушке раскашивать в бикини.

В свои 20 лет Штоллар может похвастаться одной победой на турнире Женской теннисной ассоциация (WTA) в парном разряде. Также девушка побеждала на юниорском турнире "Большого Шлема" в парном разряде в 2015 году и становилась бронзовой призеркой Олимпийских игр 2014 года в миксте. За свою карьеру венгерка выиграла 277 348 долларов призовых.

Лучшей позицией Штоллар в рейтинге WTA было 114-е место в 2018 году, а сейчас она занимает 229-ю строчку в сингле и 94-ю – в парном разряде.

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Тег теннис, WAGs, Фанни Штоллар

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Сегодня|Спорт

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