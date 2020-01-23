Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,98

Тим и Зверев пробились в третий круг Australian Open

23 января, 11:26

Оба теннисиста скоро узнают своих соперников

Александр Зверев

Александр Зверев / Фото: Reuters

Реклама

Австриец Доминик Тим пробился в третий круг Australian Open, в трудном поединке одержав победу над австралийцем Алексом Болтом. Тим уверенно выиграл первый сет (6:2), однако затем уступил в двух затяжных партиях подряд (5:7, 6:7) и все же сохранил больше сил на концовку, дожав 144-ю ракетку в четвертом и пятом сетах (6:1, 6:2). Встреча продолжалась 3 часа и 26 минут.

Читайте также: первую ракетку мира отстранили за применение допинга

В другом поединке немец Александр Зверев не без проблем в трех сетах справился с 98-й ракеткой мира белорусом Егором Герасимовым, который навязал звездному оппоненту борьбу в каждой из партий, но ни в одной из них в итоге не смог взять верх — 7:6, 6:4, 7:5.

В третьем круге Тим встретится либо с 29-м сеяным американцем Тэйлором Фрицем, либо с южноафриканцем Кевином Андерсоном, а Зверев сразится с победителем противостояния грузина Николоза Басилашвили (26) с испанцем Фернандо Вердаско.

Смотрите, как Ястремская выигрывала на турнире в Аделаиде:

Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

теннис Australian Open Доминик Тим Александр Зверев

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ястремская проиграла в финале первой ракетке мира, но выиграла 2 млн призовых!
Ястремская проиграла в финале первой ракетке мира, но выиграла 2 млн призовых!Теннис
Свитолина переживает, как бы на
Свитолина переживает, как бы на "Шлеме" в Австралии из-за пожаров не случилось что-то плохоеТеннис
Украинская теннисистка вышла финал престижного турнира и установит личный рекорд в рейтинге WTA
Украинская теннисистка вышла финал престижного турнира и установит личный рекорд в рейтинге WTAТеннис
Надаль и Федерер пожертвовали более 100 тысяч долларов на борьбу с последствиями пожаров в Австралии
Надаль и Федерер пожертвовали более 100 тысяч долларов на борьбу с последствиями пожаров в АвстралииТеннис
Потеряли половину: во вторник на Australian Open две украинки выиграли, а две уступили
Потеряли половину: во вторник на Australian Open две украинки выиграли, а две уступилиТеннис
"Стыдно носить на себе собачий ужин": 20 ракетку мира высмеяли в Австралии и сделали ему предложениеТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...