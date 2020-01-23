Тим и Зверев пробились в третий круг Australian Open

Александр Зверев / Фото: Reuters

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Австриец Доминик Тим пробился в третий круг Australian Open, в трудном поединке одержав победу над австралийцем Алексом Болтом. Тим уверенно выиграл первый сет (6:2), однако затем уступил в двух затяжных партиях подряд (5:7, 6:7) и все же сохранил больше сил на концовку, дожав 144-ю ракетку в четвертом и пятом сетах (6:1, 6:2). Встреча продолжалась 3 часа и 26 минут.

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В другом поединке немец Александр Зверев не без проблем в трех сетах справился с 98-й ракеткой мира белорусом Егором Герасимовым, который навязал звездному оппоненту борьбу в каждой из партий, но ни в одной из них в итоге не смог взять верх — 7:6, 6:4, 7:5.

В третьем круге Тим встретится либо с 29-м сеяным американцем Тэйлором Фрицем, либо с южноафриканцем Кевином Андерсоном, а Зверев сразится с победителем противостояния грузина Николоза Басилашвили (26) с испанцем Фернандо Вердаско.

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Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

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