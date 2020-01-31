Тим вышел в финал Australian Open после трехчасового триллера со Зверевым

В финале турнира австриец сразится с сербом Новаком Джоковичем

Доминик Тим. Фото: REUTERS/Issei Kato

Австрийский теннисист Доминик Тим стал вторым финалистом первого в сезоне турнира "Большого шлема" Australian Open. В полуфинале турнира австриец обыграл немца Александра Зверева – 3:6, 6:4, 7:6, 7:6. Матч продлился 3 часа и 42 минуты. В финале Тим сыграет с Новаком Джоковичем, который обыграл Роджера Федерера.

Напомним, что первый финал Australian Open неожиданно завершился разгромом. На хардовых кортах Мельбурн-парка женскую пару выиграли венгерка Бабош и француженка Младенович. За победу Младенович и Бабош получили 760 тысяч долларов, проигравшие – 380 тысяч. Это третья совместная победа француженки и венгерки на турнирах "Большого шлема".

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Напомним, что представители Украины покинули Australian Open еще на прошлой неделе. Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина остановилась в 1/16 финала, проиграв Гарбинье Мугурусе. Кстати, испанская теннисистка сыграет в финале турнира с американкой Софией Кенин. Тем временем Свитолина выиграла спор у Монфиса и заставила бойфренда отжиматься.

Свитолина и Монфис тренируются вместе:

Рождественская тренировка Свитолиной и Монфиса Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

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