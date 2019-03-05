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Титулованная теннисистка из Италии вернулась на корт после дисквалификации за допинг

Сегодня, 11:44

Эррани отбываала 10-месячное отстранение за употребление запрещенных препаратов

Сара Эррани
Сара Эррани. Фото: Getty Images
Титулованная теннисистка из Италии вернулась на корт после дисквалификации за допинг //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e44/a4e/5c7e44a4e0e54.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e44/a4e/5c7e44a4e0e54.jpg Теннис Эррани отбываала 10-месячное отстранение за употребление запрещенных препаратов

Итальянка Сара Эррани в первом круге квалификации турнира в Индиан-Уэллсе одержала первую победу после дисквалификации за допинг. Эррани обыграла Хизер Уотсон со счетом 6:2, 6:7, 6:4.

Напомним, в допинг-пробе Эррани от 16 февраля 2017 года было обнаружено запрещенное вещество летрозол. По решению независимого трибунала срок дисквалификации Эррани составил два месяца, начиная с 3 августа. Ее результаты в период с 16 февраля до 7 июня 2017 года (дата следующего отрицательного теста) аннулированы.

В октябре она вернулась на корт, однако в прошлом году Антидопинговое агентство Италии в CAS добилось увеличения срока, и ей пришлось отбыть еще 8 месяцев дисквалификации. Не отвергая ранее принятое объяснение о маминых таблетках, упавших в бульон, CAS признал вину Эррани "незначительной, но в верхнем значении" и назначил ей 10-месячную дисквалификацию, два из которых она отбыла ранее.

31-летняя Эррани – экс-пятая ракетка мира в одиночном разряде и экс-первая – в парном. Финалистка одиночного Ролан Гаррос-2012 и обладательница девяти титулов. Обладательница карьерного "Большого Шлема" в паре и трехкратная чемпионка Кубка Федерации в составе сборной Италии. Сейчас Эррани не входит в топ-200 рейтинга WTA.

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Тег теннис, допинг, Сара Эррани

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