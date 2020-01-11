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Точно на фарт: первая ракетка Украины готовится с Федерером к эйсам по 100 долларов

11 января, 01:38

Сергей Стаховский потренировался на центральном корте Мельбурна

Роджер Федерер

Роджер Федерер / Фото: Twitter

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Невзирая на опустошающие пожары, которые бушевали в Австралии в конце 2019 года, уже 20 января в Мельбурне стартует первый в 2020-м турнир Большого шлема. И первые звезды уже разминаются на центральных кортах. Ранее мы сообщали, что Australian Open не будут переносить из-за пожаров - организаторы придумали другой выход.

В пятницу на Арене Рода Лэйвера провел первую тренировку и Сергей Стаховский, который на данным момент является первой ракеткой Украины. Он разделил корт не с кем-нибудь, а с 20-кратным обладателем "шлемов", 38-летним швейцарцем Роджером Федерером. На днях Стаховский заявил о том, что поддержит инициативу Ника Киргиоса и пожертвует 100 долларов с каждого эйса на Australian Open на борьбу с пожарами в Австралии.

Отметим, что у украинца и третьей ракетки мира есть общая история. В 2013 году Стаховский стал автором сенсации на Уимблдоне: во втором раунде украинец выбил из борьбы самого Федерера. Отметим, что швейцарец выигрывал австралийский "шлем" буквально в 2018 году и является одним из главных претендентов на победу в этом.

Ранее мы рассказывали, что Грета Тунберг против Роджера Федерера. Защитница экологии требует от спортсмена разорвать отношения с банком, причиняющим вред окружающей среде.

Смотрите также, на какой невероятный подвиг решилась женщина, чтобы Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом

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Источник: Сегодня|Спорт

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