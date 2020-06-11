"Только на третий раз папу забрали в больницу": звезда белорусского спорта рассказала о смерти отца

Первая ракетка Беларуси и 11 номер мирового рейтинга 22-летняя Арина Соболенко только сейчас смогла рассказать о причинах смерти отца, которого не стало в конце ноября 2019 года. Теннисистка подчеркнула, что именно папа привел ее на корт – проезжал мимо и решил, "почему бы не попробовать".

Читайте также: Теннис вернется в Чарлстоне и Палермо: в интернет попал женский календарь на остаток сезона-2020

"Мне почему-то казалось, что первый турнир Большого шлема, который я выиграю в одиночке, будет Ролан Гаррос — в прошлом году я дошла до полуфинала в парном разряде. Хотя в принципе готова побеждать везде. Я мечтала поднять кубок на глазах у всей моей семьи – папы, мамы, 11-летней сестры. Очень хотелось ощущать в этот момент поддержку самых близких людей. Но, к сожалению, папа умер.

Он умер очень неожиданно. В свои 43 года был сильным и здоровым. До 18 лет занимался хоккеем, потом попал в аварию и не рискнул возвращаться. Минувшей осенью у него случился скоротечный менингит. Мама трижды вызывала скорую помощь. Только на третий раз его забрали в больницу, когда он уже практически находился в состоянии клинической смерти, пытались спасти, но через неделю его не стало", – рассказала Соболенко в интервью журналу Спортtime.