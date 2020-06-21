"Только спокойствие": звездная украинская теннисистка поздравила с праздником в позе йога

Элина Свитолина рассказала о важности медитации в ее жизни и занятиях йогой

Сегодня в мире отмечают не только День отца. Одна из лучших теннисисток планеты, украинка Элина Свитолина, поздравила всех с Международным днем йоги. Кстати, мы сообщали, что Свитолина уже играет в Монако и готовится к турниру в Германии.

Реклама

Сама 25-летняя спортсменка занимается йогой и часто уделяет время медитации. Сегодня одесситка записала видео в соцсетях, на котором предстала с пышной прической в белом наряде и на английском рассказала, что йога помогает ей чувствовать себя лучше как на теннисном корте, так и в повседневной жизни. Элина старается уделять время медитации, чтобы чувствовать себя хорошо. И призвала других последовать ее примеру.

INSTAGRAM

Также Свитолина не забыла и о Днем отца, опубликовав его фото и написав ему в Instagram признание в бесконечной любви: "Я счастлива, что ты всегда на моей стороне".

Кстати, недавно футболист "Боруссии" призывал заняться медитацией, чтобы побороть стресс из-за коронавируса.

Реклама

Смотрите, как Элина побеждала на турнире в мексиканском Монтеррее, где взяла главный приз

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама