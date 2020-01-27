ТОП-8 "шлема" в Мельбурне: стали известны все участницы 1/4 финала Australian Open-2020

Расстроенная Кербер едет домой, зато на этой стадии хватает и дебютанток

Анжелик Кербер / Фото: Reuters

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На первом турнире Большого шлема сезона, Australian Open-2020, стали известны все участницы 1/4 финала у женщин. Ранее мы писали, что Роджер Федерер в четвертьфинале в Мельбурне сыграет с 100-й ракеткой мира.

Во вторник, 28 января, хозяйка кортов, первая ракетка мира и главный фаворит соревнований Эшли Барти встретится с 8 номером рейтинга WTA чешкой Петрой Квитовой. Американка София Кенин, которая, несмотря на место в топ-15 в мире, впервые добралась до этой стадии "шлема, сойдется с главной сенсацией Мельбурна – 25-летней Унс Джабир из Туниса. Отметим, что Кенин в четвертом круге выбила из борьбы 15-летнего вундеркинда из США Кори Гауфф, а Джабир отправила домой китаянку Ван Цян.

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В среду, 29 января, эстонка Анетт Контавейт выйдет против второго фаворита турнира румынки Симоны Халеп. Контавейт, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 28-м номером, обыграла представительницу Польши Игу Свентек и впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира "Большого шлема".

А испанка Гарбинье Мугуруса, которая в Мельбурне остановила украинку Элину Свитолину, в среду поспорит с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая на предыдущей стадии в напряженной борьбе прошла немку Анжелик Кербер.

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