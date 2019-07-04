Топ-сенсация Уимблдона: обидчица украинки в образе "мумии" выбила действующую чемпионку

Авторитетную немку Ангелик Кербер заставила зачехлить ракетку американка, игравшая с травмой

Лорен Дэвис. Фото: AFP

В четверг, 4 июля, на Уимблдоне-2019 грянула, пожалуй, главная пока что сенсация турнира. Американкая лаки-лузер Лорен Дэвис, ранее в двух сетах одолевшая украинку Катерину Козлову, во втором круге соревнований разделалась с действующей победительницей Уимблдона немкой Ангелик Кербер. Поединок продолжался 1 час 57 минут и завершился победой 25-летней американки со счетом 2:6, 6:2, 6:1. Эта победа выглядит еще более сенсационной, если учесть, что Лорен Дэвис играла с травмой – по ходу матча ей оказывали медпомощь. А когда американку обмотали бинтами, она стала похожей на "мумию".

Отметим, что американка в ходе встречи с немецкой соперницей 2 раза подала навылет и совершила столько же двойных ошибок. При этом Дэвис реализовала 8 брейк-пойнтов из 18. Тогда как Кербер не отметилась ни единым эйсом и допустила 2 двойных ошибки.

Кербер зачехлила ракетку. Фото – AFP

В третьем круге Уимблдона сенсационная Лорен Дэвис сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро, которая, в свою очередь, обыграла обидчицу Марии Шараповой - француженку Полин Пармантье – 7:6, 7:6.

Ранее мы писали, что Даяна Ястремская вышла в третий круг Уимблдона. Украинка встречалась с американкой Софией Кенин и выиграла в трех сетах – 7:5, 4:6, 6:3.

Также сообщалось, что Бернарда Томича оштрафовали на 45 тысяч фунтов за быстрое поражение на Уимблдоне. Главный судья турнира решил, что выступление теннисиста не было профессиональным.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Топ-сенсация Уимблдона: обидчица украинки в образе "мумии" выбила действующую чемпионку". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"