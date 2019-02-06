Травмированная Элина Свитолина получила приглашение на престижный турнир в Дохе

Украинская теннисистка пропустила матчи Кубка Федерации из-за проблем со спиной и шеей

Элина Свитолина. Фото: AFP

Травмированная Элина Свитолина получила приглашение на престижный турнир в Дохе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b3b/4b4/5c5b3b4b4ed90.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b3b/4b4/5c5b3b4b4ed90.jpg 2019-02-06T21:54:00+02:00 Теннис Украинская теннисистка пропустила матчи Кубка Федерации из-за проблем со спиной и шеей

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила Wild card на четвертый в сезоне турнир серии WTA Premier в Дохе, который стартует 11 февраля. Изначально Свитолина не планировала выступать на катарском турнире, а собиралась помочь сборной Украине в матчах Кубка Федерации. Но на Australian Open украинка подучила травму и некоторое время даже не могла тренироваться. Ранее Федерация тенниса Украины обвинила Элину Свитолину в том, что она не хочет играть за сборную Украины из-за низких гонораров.

Позже их агент заявил, что Свитолина и Ястремская не требовали больше денег за матчи в сборной. Представитель теннисисток Стефан Гуров в Facebook опубликовал свою версию конфликта с Федерацией тенниса Украины.

Кроме украинки путевки в основную сетку турнира в Дохе получили Каролин Возняцки (Дания), Онс Жабер (Тунис) и Фатма аль-Набхани (Оман).

Кстати, сегодня сборная Украины с поражения стартовала в Кубке Федерации. Наши теннисистки уступили Шведкам – 1:2. Завтра украинки сразятся с Болгарией.

Ранее мы сообщали, что Свитолина и ее новый бойфренд будут отдавать детской больнице 100 долларов за каждый эйс. Украинская теннисистка рассказала о благотворительной акции на ближайших двух турнирах.

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