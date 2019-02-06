Травмированная Элина Свитолина получила приглашение на престижный турнир в Дохе
Украинская теннисистка пропустила матчи Кубка Федерации из-за проблем со спиной и шеей
Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила Wild card на четвертый в сезоне турнир серии WTA Premier в Дохе, который стартует 11 февраля. Изначально Свитолина не планировала выступать на катарском турнире, а собиралась помочь сборной Украине в матчах Кубка Федерации. Но на Australian Open украинка подучила травму и некоторое время даже не могла тренироваться. Ранее Федерация тенниса Украины обвинила Элину Свитолину в том, что она не хочет играть за сборную Украины из-за низких гонораров.
Позже их агент заявил, что Свитолина и Ястремская не требовали больше денег за матчи в сборной. Представитель теннисисток Стефан Гуров в Facebook опубликовал свою версию конфликта с Федерацией тенниса Украины.
Кроме украинки путевки в основную сетку турнира в Дохе получили Каролин Возняцки (Дания), Онс Жабер (Тунис) и Фатма аль-Набхани (Оман).
Кстати, сегодня сборная Украины с поражения стартовала в Кубке Федерации. Наши теннисистки уступили Шведкам – 1:2. Завтра украинки сразятся с Болгарией.
Ранее мы сообщали, что Свитолина и ее новый бойфренд будут отдавать детской больнице 100 долларов за каждый эйс. Украинская теннисистка рассказала о благотворительной акции на ближайших двух турнирах.
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