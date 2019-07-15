Тренер 17-летней победительницы Уимблдона Дарьи Снигур: "Ее результаты разорвали мой мозг"

Знаменитая Лариса Савченко рассказала, как воспитала украинку, сенсационно выигравшую турнир "Большого шлема"

Дарья Снигур. Фото: AFP

Легендарный "старичок" Уимблдон таки покорился украинке! Пусть пока юниорский, но 17-летняя Дарья Снигур в финале разобралась с 10-й сеяной американкой Алексой Ноэль 6:4, 6:4, хотя говорила, что страшно нервничала и до матча, и после него, и во время. Зимой Дарья доходила до юниорского полуфинала Открытого чемпионата Австралии и выиграла 12 кряду матчей на траве, по ходу став чемпионкой турнира 1-й категории в Рохэмптоне. Получив такой долгожданный трофей, Снигур сказала, что на этом завершает юниорскую карьеру.

Фото – Арата Ямаока

Как оказалось, Дарья не робкого десятка. Она без обиняков Снигур призналась, что ей не нравится стиль первой ракетки Украины Элины Свитолиной, потому что "она играет резаными", зато импонирует наша ракетка №2 Даяна Ястремская, предпочитающая "просто сильно пробивать". Дарья – представитель поколения Марты Костюк и Дарьи Лопатецкой, которое наводило страх на соперниц в сборной девочек U14. На их счету Зимний и Летний Кубки Европы, Кубок мира в Простееве. В отличие от своих подруг, Снигур тренируется в Украине. В 2017 году Международная теннисная Академия подписала инвестиционный контракт с Дарьей, обязавшись финансировать ее тренировки и выездные турниры до достижения 18 лет. А тренирует ее Лариса Савченко – некогда лучшая парница мира.

Фото – Арата Ямаока

"После долгого отсутствия я снова попала в родную Украину, получила приглашение от академии МТА. В это время там находилась Даша, – рассказала о знакомстве со Снигур Савченко. – Что подумала, когда увидела ее в первый раз? Что очень много надо работать (смеется). Были у меня разные игроки, но такой впервые. Даша вообще отличается от других. Чем? Тогда у нее было очень сильное нутро, но мало теннисной... я называю это чуйки – теннисных нюансов, которые она не понимала. И очень много надо было объяснять. Вроде как-то не скажешь, что она теннисистка, но в то же время у меня сразу же в голове появился пример: француженка Натали Тозья – она была в десятке, в финале Уимблдона, много чего выигрывала. И я сложила для себя эту картину, что невозможного не бывает".

"Какой стиль Даши? Она не похожа ни на кого. Ее рисунок можно будет увидеть только тогда, когда пойдут классные напряженные матчи и как этот человечек оттуда выходит, – продолжает Лариса Савченко. – Знаете, есть игроки не то что талантливые, но умеют все – раз-два скажешь, и он начинает все делать. Специфика у Даши другая – чтобы она увидела и поверила. Она поверила, и я очень благодарна. К ее сильным сторонам можно отнести то, что она диктует игру, она любит быть лидером на корте. Иногда это бывало чересчур, она захлебывалась в этом понимании, что не все игроки бьют. Но она игрок, который делает все сам. Она никого не будет ждать, она будет идти на опережение. Какая в работе? Я скажу так: она научилась работать. Хотя это было непросто. Последние результаты Даши разорвали мой мозг. Я понимала, что это будет, но не знала, что это будет именно сейчас, когда решили, что эти два турнира последние. Она выложилась полностью. У нее было желание выиграть. Я очень надеюсь, что у нее будет очень хорошая дорога в этот красивый теннис. Все, что я могу, я ей отдам. Бывает, что игроку, а еще иногда и родителям, надо что-то доказывать. А здесь такая классная, уютная семья, которая все впитывает и делает, что мы планируем".

Какие трудности при переходе во взрослый теннис? "Бывает, что у тебя были сумасшедшие результаты в 14 лет, потом в 17, но это надо оставить позади и идти дальше. А некоторые остаются такими маленькими звездочками и в этом живут. Тут надо объяснять, что побыть звездой – это классно, но есть звездищи, которые тебя ждут дальше". Мы спросили у тренера, когда гипотетически Снигур может выиграть уже взрослый Уимблдон: "Не хочу загадывать. Но очень хочу, чтобы это произошло где-то в 22 года. Как-то не хочется форсировать раньше, я боюсь травм. Жалко девчонок, когда они ломаются", – заключила тренер Дарьи Снигур Лариса Савченко.

Дарья Снигур – фото из Instagram теннисистки

Как мы писали ранее, Федерер взорвал интернет шуткой после поражения в финале Уимблдона. Несмотря на проигрыш Джоковичу в пятичасовом триллере, швейцарский теннисист нашел в себе силы повеселить публику. "Не думаю, что мои дети будут довольны этой тарелкой, – сказал Роджер, указывая на свой приз за участие в финале. – Они хотели ту золотую штуку".

Также сообщалось, что Шева поделился эмоциями от победы своего друга в финале Уимблдона. Перед решающим матчем теннисного турнира тренер сборной Украины пожелал удачи Джоковичу. И тот взял трофей! "Поздравляю Новака с удивительной победой. Спасибо Федереру и Джоковичу за лучший теннис, который я когда-либо видел на Уимблдоне", – написал Андрей Шевченко у себя в Twitter.

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