"Тренер сказал, что ударит меня": украинская теннисистка с трудом отошла после сенсации в Юрмале

Ангелина Калинина одержала уникальную для своей карьеры победу на турнире в Латвии, одолев соперницу из элиты

Ангелина Калинина. Фото: AFP

139-я ракетка мира Ангелина Калинина после победы над чешкой Катержиной Синяковой призналась, что с трудом отошла от выхода во второй круг грунтового турнира серии WTA в латвийской Юрмале. Слова украинки приводит пресс-служба соревнований.

"Было очень трудно заснуть после матча, но мой тренер предупредил меня, что если я не перестану об этом думать, он меня ударит, – с улыбкой призналась Калинина. - Поэтому я пыталась выбросить это из головы, но это было тяжело".

Отметим, что Калинина впервые в сезоне вышла во второй круг турнира WTA, а также впервые в карьере обыграла представительницу топ-50 мирового рейтинга. Поединок шестой ракетки Украины против 41-го номера WTA Катержины Синяковой продлился 2 часа и 30 минут и растянулся на два дня. Во втором сете при счете 4:3 в пользу чешки матч был приостановлен из-за дождя. Встреча была возобновлена на следующий день, и украинка выиграла девять геймов из десяти. В итоге – 4:6, 6:4, 6:1 в пользу Калининой.

Ангелина Калинина. Фото из Instagram теннисистка

Как мы писали ранее, теннисистка из топ-100 мирового рейтинга попалась на допинге. На турнире в Боготе 23-летняя бразильянка Беатрис Хаддад Майя предоставила анализ мочи, содержащий селективные модуляторы андрогенных рецепторов (SARM S-22 и метаболиты SARM LGD-4033). Данные вещества относятся к анаболическим агентам и запрещены WADA. Временное отстранение Хаддад Майя началось 22 июля.

Также сообщалось, что знаменитый испанский теннисист купил шикарную яхту за 5 миллионов евро. Рекордсмен по победам в турнирах ATP Tour Masters Рафаэль Надаль получит новую игрушку в следующем году.

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