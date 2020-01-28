Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,6
27,12

Три дня без перерыва: сборная Украины узнала расписание матчей теннисного Кубка Федерации

28 января, 17:02

Наши девчата сыграют в Эстонии с 6 по 8 февраля

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Стало известно расписание ближайших матчей Кубка Федерации – неофициального командного чемпионата мира среди женщин. В феврале сборная Украины по теннису будет играть отборочный турнир в Таллине за право выхода в плей-офф Мировой группы. Ранее мы сообщали, что соперники Украины по Кубку Федерации опубликовали составы.

Турнир в столице Эстонии пройдет с 6 по 8 февраля. Сначала команды сразятся в групповом раунде, а затем в стыковых матчах плей-офф выявят счастливчиков, которые и станут обладателями двух путевок в дивизион рангом выше. В первый день, 6 февраля, украинки сыграют с командой Болгарии. Встреча начнется в 16:00 по местному времени, которое совпадает с киевским. На следующий день, в пятницу, подопечные Михаила Филимы встретятся уже с хорватками. Время начала – такое же, 16:00.

Нужно занять одно из двух первых мест в группе, чтобы 8 февраля сыграть стыковой поединок за повышение в классе. Будем надеяться, что с этим наши девчата справятся. Стартует же матч в субботу в 13:00.

Реклама

Как мы сообщали, наши примы Элина Свитолина и Даяна Ястремская выступят в составе сборной Украины в Таллине. Окончательные заявки команд станут известными в ближайшие дни.

В тренде
Смерть легенды: все о крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта – причины, реакция, пророчества
Коби Брайант

Смотрите, как украинки побеждали на Australian Open-2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

теннис Элина Свитолина Кубок Федерации сборная Украины по теннису Даяна Ястремская

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рафаэль Надаль ударил девочку мячом и поцеловал ее на глазах у жены: видео курьезного момента
Рафаэль Надаль ударил девочку мячом и поцеловал ее на глазах у жены: видео курьезного моментаТеннис
Драка на трибунах Australian Open: фанат в форме сборной России получил прямой правый в голову
Драка на трибунах Australian Open: фанат в форме сборной России получил прямой правый в головуТеннис
Свитолина на глазах у Монфиса была разгромлена экс-первой ракеткой мира
Свитолина на глазах у Монфиса была разгромлена экс-первой ракеткой мираТеннис
Потеряли половину: во вторник на Australian Open две украинки выиграли, а две уступили
Потеряли половину: во вторник на Australian Open две украинки выиграли, а две уступилиТеннис
Свитолина в сине-желтой повязке разобралась с американкой Дэвис на Australian Open
Свитолина в сине-желтой повязке разобралась с американкой Дэвис на Australian OpenТеннис
"Теперь все можем идти спать": Свитолина рассказала о победе над американкой с плоскими ударамиТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...