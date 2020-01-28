Три дня без перерыва: сборная Украины узнала расписание матчей теннисного Кубка Федерации

Наши девчата сыграют в Эстонии с 6 по 8 февраля

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Стало известно расписание ближайших матчей Кубка Федерации – неофициального командного чемпионата мира среди женщин. В феврале сборная Украины по теннису будет играть отборочный турнир в Таллине за право выхода в плей-офф Мировой группы. Ранее мы сообщали, что соперники Украины по Кубку Федерации опубликовали составы.

Турнир в столице Эстонии пройдет с 6 по 8 февраля. Сначала команды сразятся в групповом раунде, а затем в стыковых матчах плей-офф выявят счастливчиков, которые и станут обладателями двух путевок в дивизион рангом выше. В первый день, 6 февраля, украинки сыграют с командой Болгарии. Встреча начнется в 16:00 по местному времени, которое совпадает с киевским. На следующий день, в пятницу, подопечные Михаила Филимы встретятся уже с хорватками. Время начала – такое же, 16:00.

Нужно занять одно из двух первых мест в группе, чтобы 8 февраля сыграть стыковой поединок за повышение в классе. Будем надеяться, что с этим наши девчата справятся. Стартует же матч в субботу в 13:00.

Реклама

Как мы сообщали, наши примы Элина Свитолина и Даяна Ястремская выступят в составе сборной Украины в Таллине. Окончательные заявки команд станут известными в ближайшие дни.

Смотрите, как украинки побеждали на Australian Open-2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама