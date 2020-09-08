Три мамочки вышли в 1/4 финала US Open: небывалое событие в спорте!

Серена Уильямс, Цветана Пиронкова и Виктория Азаренка доказывают, что материнство теннисным успехам - не помеха

На Открытом чемпионате США-2020 по теннису случилось небывалое. Впервые в истории в четвертьфинал турнира Большого шлема вышли сразу три спортсменки-мамочки – американка Серена Уильямс, болгарка Цветана Пиронкова и представительница Беларуси Виктория Азаренка.

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Отметим, что Уильямс воспитывает 3-летнюю дочь Олимпию, Пиронкова – 2-летнего сына Александра, Азаренка — сына Лео, которому в декабре исполнится 4 годика.

"Это замечательно, – заявила в комментарии ESPN Виктория Азаренка. – Я так горжусь дамами! Невероятно. Надеюсь, мы все продолжим продвигаться по турнирной сетке. И верю, что это вдохновит других женщин идти к своей мечте и не только идентифицировать себя, как матерей, но и продолжать делать то, что они хотят делать"

Виктория Азаренка и ее сын

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Цветана Пиронкова с сыном

Серена Уильямс с дочкой

Впрочем, на стадии 1/4 финала одна из теннисисток-мамочек точно покинет US Open, ведь Уильямс и Пиронкова встретятся друг с другом. В свою очередь, Викторию Азаренку ждет поединок с бельгийкой Элизе Мертенс.

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Напомним, что украинская мама двоих детей Катерина Бондаренко на US Open-2020 дошла до второго круга, где уступила 15-й ракетке мира Петре Мартич из Хорватии.

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