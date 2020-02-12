Тяжело вернуться на корт после декрета: украинская теннисистка проиграла на турнире в Таиланде

Катерина Бондаренко / Фото: AFP

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не смогла преодолеть стартовый раунд на турнире WTA International в Хуахине, Таиланд. В матче первого круга украинка уступила пятой ракетке турнира и 42-й в мире Магде Линнетт из Польши со счетом 2:6, 2:6.

В мировом рейтинге Катерина сейчас занимает аж 495-е место, но такое падение связано с ее недавним декретом и рождением второго ребенка.

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Напомним, что вчера лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина неудачно стартовала в парном турнире в Хуахине. В стартовом матче украинка в паре с Кван Яу Нг из Гонконга уступила тандему Синьюнь Хань (Китай) / Бибиана Схофс (Нидерланды). Тем не менее, Свитолина продолжит выступление на турнире в одиночном разряде.

Ранее мы рассказывали, что украинская теннисистка Элина Свитолина посетила вечеринку игроков в Хуахине. Украинская теннисистка Элина Свитолина посетила пляжную вечеринку игроков в Хуахине – на этой неделе четвертый номер мирового рейтинга сыграет на турнире WTA.

Смотрите, как украинская теннисистка Элина Свитолина преодолела второй круг одного из турниров Большого шлема:

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