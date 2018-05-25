Тяжелый жребий: на Ролан Гаррос украинцев ждут Надаль и Остапенко
Наши теннисисты узнали соперников по первому кругу турнира "Большого шлема"
Прошла жеребьевка открытого чемпионата Франции по теннису, по итогам которой пять представителей Украины узнали своих соперников.
Первая ракетка страны Элина Свитолина в первом круге сыграет с Айлой Томлянович из Австралии, а Леся Цуренко – со Штефани Фегеле из Швейцарии. Катерине Козловой попалась прошлогодняя победительница Ролан Гаррос-2017 представительница Латвии Елена Остапенко. В свою очередь Катерина Бондаренко сыграет с хорваткой Донной Векич.
Единственный представитель Украины в мужском одиночном разряде Александр Долгополов в первом же раунде сыграет с лидером посева десятикратным чемпионом Ролан Гаррос испанцем Рафаэлем Надалем. Напомним, что Надаль снова возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов, сместив с первого места швейцарца Роджера Федерера.
Ранее мы писали, что лучший теннисист мира Рафаэль Надаль вышел на четвертое место в истории по количеству завоеванных трофеев. У Надаля 78 титулов. Первое место у американца Джимми Коннорса (109), за ним следом расположился швейцарец Роджер Федерер (97), замыкает первую тройку чех Иван Лендл (94).
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