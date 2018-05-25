Тяжелый жребий: на Ролан Гаррос украинцев ждут Надаль и Остапенко

Прошла жеребьевка открытого чемпионата Франции по теннису, по итогам которой пять представителей Украины узнали своих соперников.

Первая ракетка страны Элина Свитолина в первом круге сыграет с Айлой Томлянович из Австралии, а Леся Цуренко – со Штефани Фегеле из Швейцарии. Катерине Козловой попалась прошлогодняя победительница Ролан Гаррос-2017 представительница Латвии Елена Остапенко. В свою очередь Катерина Бондаренко сыграет с хорваткой Донной Векич.

Единственный представитель Украины в мужском одиночном разряде Александр Долгополов в первом же раунде сыграет с лидером посева десятикратным чемпионом Ролан Гаррос испанцем Рафаэлем Надалем. Напомним, что Надаль снова возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов, сместив с первого места швейцарца Роджера Федерера.

Ранее мы писали, что лучший теннисист мира Рафаэль Надаль вышел на четвертое место в истории по количеству завоеванных трофеев. У Надаля 78 титулов. Первое место у американца Джимми Коннорса (109), за ним следом расположился швейцарец Роджер Федерер (97), замыкает первую тройку чех Иван Лендл (94).