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У Леси Цуренко сменился первый соперник на US Open

25 августа, 23:08

Несостоявшееся соперница украинки снялась с турнира перед самым стартом

Леся Цуренко

Леся Цуренко / Фото: AFP

Немецкая теннисистка Мона Бартель снялась с Открытого чемпионата США по теннису. 102-я ракетка мира в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) должна была стать соперницей третьей ракетки Украины Леси Цуренко в первом раунде основной сетки.

Теперь это место займет 33-летняя бельгийка Кирстен Флипкенс (№110 WTA), которая попала в основу US Open в статусе лаки-лузера. Отметим, что в финале квалицикации Флипкенс уступила Юханне Ларссон (№171 WTA) из Швеции.

Ранее стало известно, что Катерина Козлова сыграет в первом круге против Тейлор Таунсенд (№116 WTA) из США. Отметим, что Цуренко и Флипкенс проведут свой матч во вторник.

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Ранее мы писали, что финалистка Ролан Гаррос-2019 пропустит US Open. Маркета Вондроушова снялась с соревнований из-за травмы левого запястья.

Как мы писали ранее, самую красивую теннисистку мира на 40 тысяч долларов облапошил "брат"-кокаинист Шломо. В Калифорнии задержали мошенника, который два месяца жил в отеле за счет знаменитой канадки Эжени Бушар.

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Также сообщалось, что австралийский теннисист оштрафован на 113 тысяч долларов за матч с россиянином. Нику Кирьосу выписали санкции после поражения от Карена Хачанова. Австралиец использовал нецензурные ругательства и разбивал ракетки.

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теннис US Open Леся Цуренко

Источник: sport.ua

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