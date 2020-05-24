"У меня в голове не укладывается": великий Федерер предлагает дождаться зрителей на трибунах

Теннисист не представляет, как можно играть без болельщиков

Спорт потихоньку начинает оживать даже в условиях эпидемии коронавируса. Однако соревнования пока что проводят без зрителей. Свое отношение к пустым трибунах на матчах высказал один знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер. Напомним, в феврале лучший теннисист в истории лег под нож.

Сейчас 38-летний спортсмен занимает четвертое место в мировом рейтинге. Победитель многих элитных турниров рассказал изданию Globo Esporte о своих ощущениях во время игры без болельщиков:

"Я не могу себе представить, как мы можем играть без зрителей. У меня в голове не укладывается. Надеюсь, этого не случится. Мне даже на тренировках непривычно играть. Поэтому я считаю, что нам нужно дождаться момента, когда теннис сможет вернуться в привычном виде. По крайней мере, трибуны должны заполняться хотя-бы на треть. Я не могу представить большой турнир при пустых трибунах".

Стало известно, что японка Осака установила исторический рекорд по заработкам в женском спорте.

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Официально мировой теннис отменил турниры АТР и WTA до середины лета. Хотя уже в мае некоторое страны – Германия, Франция, Венгрия, Украина – проводят национальные соревнования.

Смотрите элегантный трюк в исполнении Федерера

Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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