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"У нас были взлеты и падения": Свитолина о продолжении романа с Монфисом

2 июля, 09:44

Украинская теннисистка прокомментировала восстановление совместного аккаунта в Instagram

Элина и Гаэль
Элина и Гаэль. Фото: Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала восстановление общей страницы в Instagram с французом Гаэлем Монфисом. Они встречаются с начала 2019 года. В начале июня их совместный аккаунт был удален, а в конце месяца восстановлен.

"Это здорово. Мы получили так много сообщений по поводу восстановления аккаунта. У нас были взлеты и падения, но в итоге мы рады, что наш общий аккаунт вернулся. Это хорошо", – призналась Свитолина.

В первом круге Уимблдона Элина обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счетом – 7:5, 6:0. Следующей соперницей украинки будет россиянка Маргарита Гаспарян.

Монфис снялся в ходе матче с соотечественником Уго Умбером при счете – 7:6 (8:6), 6:3, 4:6, 5:7, 0:3.

Ранее мы писали, что платье Свитолиной на Уимблдоне раскритиковали. "Это несправедливо по отношению к дизайнерам", – возмутилась украинка.

Напомним, что экс-первая ракетка мира Серена Уильямс на Уимблдоне выступит в платье с кристаллами от Swarowski. Логотип Nike на платье будет украшен 34 кристаллами, которые символизируют возраст Уильямс на момент ее последней победы на Уимблдоне – в 2016 году.

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Тег Элина Свитолина, Гаэль Монфис, теннисисты

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Championat.ru

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