У победительницы Ролан Гаррос умер отец – бывший украинский футболист

Елена Остапенко

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Знаменитая латвийская теннисистка Елена Остапенко сообщила в соцсетях, что у нее умер отец Евгений. В свое время он выступал за запорожский "Металлург". Напомним, в 2017 году Елена Остапенко выиграла Ролан Гаррос- открытый чемпионат Франции.

22-летняя спортсменка написала в Instagram на английском и латвийском языках:

"Я знаю, ты был рядом со мной с первого дня. К сожалению, жизнь забирает любимых людей… Ты осознаешь, чего не хватает больше всего, когда этого уже нет рядом. Так что не стесняйтесь говорить добрые слова и проводите время вместе, потому что нет ничего вечного. Ты навсегда останешься в моем сердце, дорогой папа. Люблю тебя всегда!"

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Елена родилась уже в Риге, за свою карьеру заработала более 8,5 млн долларов призовых. В детстве, кроме тенниса, она занималась бальными танцами.

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В мировом рейтинге теннисистка сейчас занимает 45-е место. Наивысшей ее позицией является пятая, которую Елена занимала в марте 2018 года. В одиночном разряде Остапенко выиграла три турнира WTA.

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