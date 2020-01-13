Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

У победительницы Ролан Гаррос умер отец – бывший украинский футболист

13 января, 12:44

Латвийская теннисистка Елена Остапенко сообщила в соцсетях о смерти отца Евгения

Елена Остапенко

Елена Остапенко

Реклама

Знаменитая латвийская теннисистка Елена Остапенко сообщила в соцсетях, что у нее умер отец Евгений. В свое время он выступал за запорожский "Металлург". Напомним, в 2017 году Елена Остапенко выиграла Ролан Гаррос- открытый чемпионат Франции.

22-летняя спортсменка написала в Instagram на английском и латвийском языках:

"Я знаю, ты был рядом со мной с первого дня. К сожалению, жизнь забирает любимых людей… Ты осознаешь, чего не хватает больше всего, когда этого уже нет рядом. Так что не стесняйтесь говорить добрые слова и проводите время вместе, потому что нет ничего вечного. Ты навсегда останешься в моем сердце, дорогой папа. Люблю тебя всегда!"

INSTAGRAM

Елена родилась уже в Риге, за свою карьеру заработала более 8,5 млн долларов призовых. В детстве, кроме тенниса, она занималась бальными танцами.

Читайте, как Остапенко провела тренировку с боксером Майрисом Бриедисом

В мировом рейтинге теннисистка сейчас занимает 45-е место. Наивысшей ее позицией является пятая, которую Елена занимала в марте 2018 года. В одиночном разряде Остапенко выиграла три турнира WTA.

Смотрите, как украинка Даяна Ястремская обыгрывала бывшую первую ракетку мира

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол теннис Ролан Гаррос Елена Остапенко

Источник: Факты

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Приведут ли разрушительные пожары в Австралии к переносу матчей Australian Open
Приведут ли разрушительные пожары в Австралии к переносу матчей Australian OpenТеннис
В день разгромного поражения Свитолина поднялась в мировом теннисном рейтинге
В день разгромного поражения Свитолина поднялась в мировом теннисном рейтингеТеннис
Неудачное начало сезона: Свитолина проиграла первый матч в 2020 году
Неудачное начало сезона: Свитолина проиграла первый матч в 2020 годуТеннис
"Заткнись уже": Зверев на русском обматерил отца во время матча, доведя того до слезТеннис
"Начнем заново": экс-первая ракетка Украины пытается вернуться в большой теннисТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...