У победительницы Ролан Гаррос умер отец – бывший украинский футболист

Знаменитая латвийская теннисистка Елена Остапенко сообщила в соцсетях, что у нее умер отец Евгений. В свое время он выступал за запорожский "Металлург". Напомним, в 2017 году Елена Остапенко выиграла Ролан Гаррос- открытый чемпионат Франции.
22-летняя спортсменка написала в Instagram на английском и латвийском языках:
"Я знаю, ты был рядом со мной с первого дня. К сожалению, жизнь забирает любимых людей… Ты осознаешь, чего не хватает больше всего, когда этого уже нет рядом. Так что не стесняйтесь говорить добрые слова и проводите время вместе, потому что нет ничего вечного. Ты навсегда останешься в моем сердце, дорогой папа. Люблю тебя всегда!"
Елена родилась уже в Риге, за свою карьеру заработала более 8,5 млн долларов призовых. В детстве, кроме тенниса, она занималась бальными танцами.
Читайте, как Остапенко провела тренировку с боксером Майрисом Бриедисом
В мировом рейтинге теннисистка сейчас занимает 45-е место. Наивысшей ее позицией является пятая, которую Елена занимала в марте 2018 года. В одиночном разряде Остапенко выиграла три турнира WTA.
Смотрите, как украинка Даяна Ястремская обыгрывала бывшую первую ракетку мира
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк