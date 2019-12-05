Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,93
26,52

Удары "свечкой" украинок Свитолиной и Козловой вошли в число лучших в 2019 году

5 декабря, 15:31

Всемирная теннисная ассоциация создала свою подборку эффектных "перебросов"

Катерина Козлова отметилась эффектными ударами

Катерина Козлова отметилась эффектными ударами

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала подборку лучших ударов "свечкой", когда мяч перебрасывается через соперника и попадает в корт. В число лучших моментов 2019 года вошли и удары в исполнение двух украинок – Элины Свитолиной и Катерины Козловой. Недавно мы писали, что примы украинского тенниса, Свитолина и Ястремская, заявились на элитный турнир в Брисбене.

Интересно, что Свитолина трижды попала в нарезку: дважды она оказывалась пострадавшей в дуэли с американкой Софией Кенин, а один раз сама эффектно обвела соперницу.

Реклама

Свитолина уже не первый раз попадает в число лучших. Напомним, что по итогам голосования ее удар стал лучшим в октябре.

В тренде
Месси выиграл "Золотой мяч", став лучшим игроком за всю историю футбола
Лионель Месси

Недавно мы писали, что американское издание Forbes опубликовало список теннисистов, которые получили самые большие призовые за прошедший сезон. В их число попала и первая ракетка Украины Элина Свитолина – несмотря на то, что в 2019-м уроженка Одессы не выиграла ни одного турнира. Суммарно в 2019 году Элина заработала 6,2 млн долларов. Или в пересчете на украинскую валюту – свыше 147 миллионов гривен. Но это – "грязными", до вычета налогов.

Смотрите сюжет, как Элина Свитолина становилась третьей ракеткой планеты

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

теннис удар Элина Свитолина Катерина Козлова

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Элина Свитолина поужинала в Киеве с Владимиром Кличко и назвала его легендой
Элина Свитолина поужинала в Киеве с Владимиром Кличко и назвала его легендойТеннис
"Грязные" миллионы Элины: назван гигантский заработок Свитолиной за 2019 годТеннис
Свитолина зарабатывает вдвое больше Монфиса: раскрыта анатомия семейного бюджета Элины и Гаэля
Свитолина зарабатывает вдвое больше Монфиса: раскрыта анатомия семейного бюджета Элины и ГаэляТеннис
Ну просто зверский выбор: какую горячую красотку седьмая ракетка мира увел у звезды турецкого кино
Ну просто зверский выбор: какую горячую красотку седьмая ракетка мира увел у звезды турецкого киноТеннис
Примы украинского тенниса Свитолина и Ястремская заявились на элитный турнир в Брисбене
Примы украинского тенниса Свитолина и Ястремская заявились на элитный турнир в БрисбенеТеннис
Крутой розыгрыш Свитолиной стал лучшим в октябре
Крутой розыгрыш Свитолиной стал лучшим в октябреТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...