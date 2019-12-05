Удары "свечкой" украинок Свитолиной и Козловой вошли в число лучших в 2019 году

Катерина Козлова отметилась эффектными ударами

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала подборку лучших ударов "свечкой", когда мяч перебрасывается через соперника и попадает в корт. В число лучших моментов 2019 года вошли и удары в исполнение двух украинок – Элины Свитолиной и Катерины Козловой. Недавно мы писали, что примы украинского тенниса, Свитолина и Ястремская, заявились на элитный турнир в Брисбене.

Интересно, что Свитолина трижды попала в нарезку: дважды она оказывалась пострадавшей в дуэли с американкой Софией Кенин, а один раз сама эффектно обвела соперницу.

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Свитолина уже не первый раз попадает в число лучших. Напомним, что по итогам голосования ее удар стал лучшим в октябре.

Недавно мы писали, что американское издание Forbes опубликовало список теннисистов, которые получили самые большие призовые за прошедший сезон. В их число попала и первая ракетка Украины Элина Свитолина – несмотря на то, что в 2019-м уроженка Одессы не выиграла ни одного турнира. Суммарно в 2019 году Элина заработала 6,2 млн долларов. Или в пересчете на украинскую валюту – свыше 147 миллионов гривен. Но это – "грязными", до вычета налогов.

Смотрите сюжет, как Элина Свитолина становилась третьей ракеткой планеты

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