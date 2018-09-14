Угрозы Нуну, или как обыграть Федерера: анонс матча Кубка Дэвиса Украина – Португалия

Сегодня, 10:03

В Буче Украина принимает прошлогоднего обидчика – Португалию

Фото ukrtennis.com
Фото ukrtennis.com

В пятницу-субботу корты "Камп" в Буче примут матч Кубка Дэвиса Украина – Португалия, плей-офф за сохранение места в Первой группе Евро-Африканской зоны. С 2018-го матч в "Дэвисе" длится два дня вместо трех, а встречи - трехсетовые. "Формат нам на руку, - считает капитан украинцев Андрей Медведев. – Касается это и нашей физической формы, и тактики: если выйти и отыграть классно 2-3 сета, то можно обыграть любого, в том числе и Федерера". После травмы вернулся на корт Марченко, ему составят компанию Стаховский (№142 ATP), Молчанов и юный Шумейко, заменивший Долгополова. Вчера состоялась жеребьевка матча - Илья Марченко и Жуан Соуза откроют матч Украина – Португалия.

"Играть дома довольно сложно: мы просыпаемся дома, и волей-неволей ты немного занимаешься своими домашними делами, отвлекаешься от цели, - говорит Медведев. – Покрытие корта очень хорошее, но мы ожидали, что оно будет немножко быстрее".

Португалия привезла №49 ATP Жоао Соузу, на US Open впервые дошедшего до 4-го круга на "шлемах", надеемся, что он подустал. "Мы приехали побеждать, - припугнул кэп Нуну Маркеш. – Год назад мы выиграли у Украины, но сейчас ее состав сильнее".

Напомним, что в феврале сборная Украины по теннису проиграла команде Швеции со счетом – 2:3. В решающей пятой встрече Артем Смирнов уступил Микаэлю Имеру – 4:6, 2:6
теннис, Кубок Дэвиса, сборная Украины по теннису

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Автор:

Павлова Елена

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