Украина назвала состав на матч против Португалии в Кубке Дэвиса

Сегодня, 10:26

Поединок раунда плей-офф пройдет в Буче

Украина назвала состав на матч против Португалии в Кубке Дэвиса

Сборная Украины по теннису перед Кубком Дэвиса назвала состав на матч первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны против сборной Португалии.

В заявку сборной Украины вошли:

  • Сергей Стаховский
  • Илья Марченко
  • Денис Молчанов
  • Павел Шумейко

К сожалению, матч против Португалии пропустит Александр Долгополов, который восстанавливается после травмы.

Матч Украины против Португалии пройдет в городе Буча. В пятницу, 14 сентября, состоятся две одиночные встречи (начало игрового дня в 11:45), а в субботу – пара и два одиночных матча (начало игрового дня в 10:30).

 Год назад Украина проиграла Португалии на выезде со счетом – 1:3.

Сборная, которая выиграет нынешний поединок первого раунда плей-офф, сохранит прописку в Первой группе, проигравшая команда отправится в октябре в ЮАР – поединок с южно-африканцами станет последней надеждой не опуститься во Вторую группу Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

Напомним, что в феврале сборная Украины по теннису проиграла команде Швеции со счетом – 2:3. В решающей пятой встрече Артем Смирнов уступил Микаэлю Имеру – 4:6, 2:6
теннис, Кубок Дэвиса, сборная Украины по теннису

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Источники:

XSport, Сегодня|Спорт

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