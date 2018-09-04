Украина назвала состав на матч против Португалии в Кубке Дэвиса
Поединок раунда плей-офф пройдет в Буче
Сборная Украины по теннису перед Кубком Дэвиса назвала состав на матч первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны против сборной Португалии.
В заявку сборной Украины вошли:
- Сергей Стаховский
- Илья Марченко
- Денис Молчанов
- Павел Шумейко
К сожалению, матч против Португалии пропустит Александр Долгополов, который восстанавливается после травмы.
Матч Украины против Португалии пройдет в городе Буча. В пятницу, 14 сентября, состоятся две одиночные встречи (начало игрового дня в 11:45), а в субботу – пара и два одиночных матча (начало игрового дня в 10:30).
Год назад Украина проиграла Португалии на выезде со счетом – 1:3.
Сборная, которая выиграет нынешний поединок первого раунда плей-офф, сохранит прописку в Первой группе, проигравшая команда отправится в октябре в ЮАР – поединок с южно-африканцами станет последней надеждой не опуститься во Вторую группу Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
Напомним, что в феврале сборная Украины по теннису проиграла команде Швеции со счетом – 2:3. В решающей пятой встрече Артем Смирнов уступил Микаэлю Имеру – 4:6, 2:6
Вы сейчас просматриваете новость "Украина назвала состав на матч против Португалии в Кубке Дэвиса". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"