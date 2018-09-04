Украина назвала состав на матч против Португалии в Кубке Дэвиса

Сборная Украины по теннису перед Кубком Дэвиса назвала состав на матч первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны против сборной Португалии.

В заявку сборной Украины вошли:

Сергей Стаховский

Илья Марченко

Денис Молчанов

Павел Шумейко

К сожалению, матч против Португалии пропустит Александр Долгополов, который восстанавливается после травмы.

Матч Украины против Португалии пройдет в городе Буча. В пятницу, 14 сентября, состоятся две одиночные встречи (начало игрового дня в 11:45), а в субботу – пара и два одиночных матча (начало игрового дня в 10:30).

Год назад Украина проиграла Португалии на выезде со счетом – 1:3.

Сборная, которая выиграет нынешний поединок первого раунда плей-офф, сохранит прописку в Первой группе, проигравшая команда отправится в октябре в ЮАР – поединок с южно-африканцами станет последней надеждой не опуститься во Вторую группу Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

Напомним, что в феврале сборная Украины по теннису проиграла команде Швеции со счетом – 2:3. В решающей пятой встрече Артем Смирнов уступил Микаэлю Имеру – 4:6, 2:6