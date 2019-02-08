Украина обыграла Эстонию, но не пробилась в плей-офф Кубка Федерации
За путевку во Вторую Мировую лигу поспорят Швеция и Россия
Сборная Украины обыграла Эстонию в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, но этого не хватило, чтобы пробиться в финал соревнований, где будет разыграна путевка во вторую Мировую группу. Наши девушки стали только вторыми в группе, пропустив вперед команду Швеции.
Сегодня в одиночном разряде 16-летняя Марта Костюк обыграла за 51 минуту обыграла Саару Орав со счетом 6:3, 6:0. А затем Катерина Козлова разгромила Елену Малыгину – 6:0, 6:0. Матч продлился всего 34 минут.
В парном матче Надежда Киченок и Катерина Козлова оформили Украине сухую победу, обыграв дуэт Валерия Горлац – Саара Орав – 6:1, 6:0.
Но в параллельном матче Швеция обыграла Болгарию и сохранила за собой лидерство в группе. За путевку в плей-офф Второй Мировой группы шведки поспорят с командой России. Украине же сыграют с Польшей в матче за третье место.
В Первой группе Евро-Африканской зоны выступает 15 команд, они поделены на два мини-турнира. Первый проходит в Польше (7 команд), второй – в английском городе Бат (8 команд). Победитель каждого из мини-турниров пройдет в плей-офф Второй Мировой группы, который состоится 20-21 апреля 2019 года. Подробнее о формате и рассказал капитан украинской сборной Михаил Филима.
Напомним, что ранее Федерация тенниса Украины обвинила Элину Свитолину в том, что она не хочет играть за сборную Украины из-за низких гонораров.
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