Украина обыграла Эстонию, но не пробилась в плей-офф Кубка Федерации

За путевку во Вторую Мировую лигу поспорят Швеция и Россия

Марта Костюк положила начало разгрому сорной Эстонии. Фото: AFP

Украина обыграла Эстонию, но не пробилась в плей-офф Кубка Федерации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d8b/2dc/5c5d8b2dcc30d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d8b/2dc/5c5d8b2dcc30d.jpg 2019-02-08T16:00:00+02:00 Теннис За путевку во Вторую Мировую лигу поспорят Швеция и Россия

Сборная Украины обыграла Эстонию в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, но этого не хватило, чтобы пробиться в финал соревнований, где будет разыграна путевка во вторую Мировую группу. Наши девушки стали только вторыми в группе, пропустив вперед команду Швеции.

Сегодня в одиночном разряде 16-летняя Марта Костюк обыграла за 51 минуту обыграла Саару Орав со счетом 6:3, 6:0. А затем Катерина Козлова разгромила Елену Малыгину – 6:0, 6:0. Матч продлился всего 34 минут.

В парном матче Надежда Киченок и Катерина Козлова оформили Украине сухую победу, обыграв дуэт Валерия Горлац – Саара Орав – 6:1, 6:0.

Но в параллельном матче Швеция обыграла Болгарию и сохранила за собой лидерство в группе. За путевку в плей-офф Второй Мировой группы шведки поспорят с командой России. Украине же сыграют с Польшей в матче за третье место.

В Первой группе Евро-Африканской зоны выступает 15 команд, они поделены на два мини-турнира. Первый проходит в Польше (7 команд), второй – в английском городе Бат (8 команд). Победитель каждого из мини-турниров пройдет в плей-офф Второй Мировой группы, который состоится 20-21 апреля 2019 года. Подробнее о формате и рассказал капитан украинской сборной Михаил Филима.

Напомним, что ранее Федерация тенниса Украины обвинила Элину Свитолину в том, что она не хочет играть за сборную Украины из-за низких гонораров.

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