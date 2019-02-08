Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

Украина обыграла Эстонию, но не пробилась в плей-офф Кубка Федерации

Сегодня, 16:00

За путевку во Вторую Мировую лигу поспорят Швеция и Россия

Марта Костюк положила начало разгрому сорной Эстонии
Марта Костюк положила начало разгрому сорной Эстонии. Фото: AFP
Украина обыграла Эстонию, но не пробилась в плей-офф Кубка Федерации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d8b/2dc/5c5d8b2dcc30d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d8b/2dc/5c5d8b2dcc30d.jpg Теннис За путевку во Вторую Мировую лигу поспорят Швеция и Россия

Сборная Украины обыграла Эстонию в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, но этого не хватило, чтобы пробиться в финал соревнований, где будет разыграна путевка во вторую Мировую группу. Наши девушки стали только вторыми в группе, пропустив вперед команду Швеции.

Сегодня в одиночном разряде 16-летняя Марта Костюк обыграла за 51 минуту обыграла Саару Орав со счетом 6:3, 6:0. А затем Катерина Козлова разгромила Елену Малыгину – 6:0, 6:0. Матч продлился всего 34 минут.

В парном матче Надежда Киченок и Катерина Козлова оформили Украине сухую победу, обыграв дуэт Валерия Горлац – Саара Орав – 6:1, 6:0.

Но в параллельном матче Швеция обыграла Болгарию и сохранила за собой лидерство в группе. За путевку в плей-офф Второй Мировой группы шведки поспорят с командой России. Украине же сыграют с Польшей в матче за третье место.

В Первой группе Евро-Африканской зоны выступает 15 команд, они поделены на два мини-турнира. Первый проходит в Польше (7 команд), второй – в английском городе Бат (8 команд). Победитель каждого из мини-турниров пройдет в плей-офф Второй Мировой группы, который состоится 20-21 апреля 2019 года. Подробнее о формате и рассказал капитан украинской сборной Михаил Филима.

Напомним, что ранее Федерация тенниса Украины обвинила Элину Свитолину в том, что она не хочет играть за сборную Украины из-за низких гонораров.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег теннисист, Кубок Федерации, Катерина Козлова, Надежда Киченок, Марта Костюк

Вы сейчас просматриваете новость " Украина обыграла Эстонию, но не пробилась в плей-офф Кубка Федерации". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сборная Украины победила Болгарию в матче Кубка Федерации

Вчера, 15:38

Украинские теннисистки одержали первую победу на турнире

Сборная Украины стартовала в Кубке Федерации с поражения шведкам

6 февраля, 17:12

Завтра наши теннисистки попытаются реабилитироваться в матче против Болгарии

Зона мясорубки Кубка Федерации: в элиту – через четыре страны

4 февраля, 09:45

Репортаж с тренировки сборной Украины перед поездкой на FedCup

Свитолина и Ястремская не требовали больше денег за матчи в сборной – агент ответил Федерации

29 января, 17:22

Представитель теннисисток опубликовал свою версию конфликта с Федерацией тенниса

Свитолина опровергла информацию, что отказывается играть за Украину из-за призовых

28 января, 22:25

 Теннисистка утверждает, что полученная на Australin Open травма не позволяет ей тренироваться

Миллионерша Элина Свитолина не сыграет за сборную Украины из-за денег

28 января, 18:39

Украинская команда выступит в ослабленном составе на Кубке Федерации

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 08:34

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Боксер, победивший Узелкова, станет соперником Александра Гвоздика

Вчера, 12:00

Украинский чемпион встретится с французом Дуду Нгумбу 30 марта

Сапронов: "Айнтрахт" не оставил номер для Шевченко. Будет ночевать у меня дома"

Вчера, 10:26

Немецкий клуб привезет с собой повара, который будет осуществлять "шеф-монтаж"

Где смотреть "Эль-класико" в Кубке Испании "Барселона" – "Реал"

6 февраля, 21:07

Список трансляций матча непримиримых соперников за путевку в финал национального Кубка

Из-за 30-градусного мороза сократили дистанцию гонок Кубка мира по биатлону

6 февраля, 12:14

Индивидуальные гонки сокращены, эстафеты и масс-старты перенесены