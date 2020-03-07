Украина одержала первую победу над Тайванем в Кубке Дэвиса

Украинцы одержали первую победу в матче плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против Тайваня. Второй игровой день стартовал с парного матча. Наш дуэт в лице Дениса Молчанова и Сергея Стаховского за 2 часа и 13 минут обыграли тайваньскую пару Ян Цун-Хуа-Се Чэнпэн – 6:7(4), 6:4, 6:4.

Таким образом, наша команда сократила отставание в счете до минимума 1:2. Чтобы вырвать победу украинцам нужно выигрывать оба сегодняшних одиночных матча. В оставшихся матчах Сергей Стаховский сразится с У Дунлинем, а затем Илья Марченко проведет встречу с Цзэн Цзэном. Победители этого этапа будут бороться в сентябре за выход в квалификацию Davis Cup Finals-2021.

Напомним, что сегодня Леся Цуренко вышла в полуфинал "челленджера" в Индиан-Уэллсе. Следующей соперницей Цуренко будет теннисистка из Румынии Ирина-Камелия Бегу.

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А лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина впервые в сезоне выбралась в полуфинал турнира WTA и сразится с Аранчей. В третьем раунде украинка преподала урок 17-летней канадке.

Смотрите сюжет о том, как Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом:

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