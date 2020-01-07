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Украина подала официальную заявку на матчи Кубка Федерации: Свитолина и Ястремская – в команде!

7 января, 17:00

Наша женская сборная в феврале сыграет в Эстонии в I группе Евро-Африканской зоны

Даяна Ястремская и Элина Свитолина

Даяна Ястремская и Элина Свитолина / Фото: Reuters

Сегодня стала известна официальная заявка женской сборной Украины на февральские матчи Кубка Федерации. Поединки Первой группы Евро-Африканской зоны пройдут в Таллине с 5 по 8 февраля. К слову, читайте также: Свитолина рассказала о подготовке к сезону.

Федерация тенниса Украины включила в заявку пятерку лучших спортсменок страны. Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Катерина Козлова сейчас входят в топ-100 в мире, Леся Цуренко стабильно там пребывала до этой недели и длительное время считалась вторым номером команды. А Катарина Завацкая находится на подходе к сотне лучших. Кстати, узнайте о позициях украинок в мировом рейтинге.

Михаил Филима остается неизменным капитаном команды. Ему стоит лишь надеяться, чтобы травмы не помешали лучшим украинским теннисисткам присоединиться к сборной. Тем более, что "сине-желтым" придется возвращать себе былые позиции, поскольку в прошлом году они выбыли из топ-20 рейтинга наций.

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Правда, девчатам еще предстоит набрать форму. Сезон наши лидеры начали поражениями: Свитолина и Ястремская проиграли в Брисбене, Козлова – в Окленде.

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