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Украина проиграла две игры против Тайваня в первый день Кубка Дэвиса

6 марта, 21:05

Максим Перепелица

На следующий день запланированы поединки Дениса Молчанова и Владислава Орлова

Сборная Украины провела поединок против Тайваня в рамках первого игрового дня плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса. В дебютном матче цвета национальной команды защищал Сергей Стаховский, который противостоял Цзэн Чжусиню. Украинец проиграл в трех сетах. Вторым на корт в Запорожье вышел Илья Марченко. Украинец уступил Танг-Лин Ву из Тайваня сегодняшнего игрового дня. Марченко проиграл сопернику в двух сетах, проиграв обе партии с одинаковым счетом – 4:6.

Илья Марченко (Украина) – Танг-Лин Ву (Тайвань) 0:2 (4:6, 4:6)

Завтра, 7 марта, состоится парная дуэль, в которой за Украину сыграют Денис Молчанов и Владислав Орлов.

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Напомним, что накануне поединков капитан команды Украины Андрей Медведев рассказал о подготовке к матчу с Тайванем и настроении подопечных.

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Также мы рассказывали, как Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее. Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжила успешно выступать на хардовом турнире WTA в мексиканском Монтеррее.

Смотрите сюжет о том, как Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом:

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теннис Кубок Дэвиса Илья Марченко сборная Украины по теннису

Источник: Сегодня|Спорт

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