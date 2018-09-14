Украина сравняла счет в матче Кубка Дэвиса против Португалии

Сергей Стаховский обыграл вторую ракетку команды Португалии Педро Соузу в двух сетах

Лидер сборной Украины по теннису Сергей Стаховский принес нашей команде первое очко и сравнял счет в поединке первого раунда плей-офф Украина – Португалия. Стаховский уверенно обыграл вторую ракетку команды Португалии Педро Соузу со счетом 6:3, 6:2. Счет в поединке до трех побед стал 1:1.

Ранее первая ракетка сборной Португалии Жуан Соуза обыграл Илью Марченко со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

Напомним, что в субботу состоятся три матча: парный и два одиночных, которые и решат судьбу встречи Украина – Португалия.

Напомним, что в этом году матчи зональных соревнований Кубка Дэвиса проводятся в трехсетовом формате.

Сборная, которая выиграет нынешний поединок первого раунда плей-офф, сохранит прописку в Первой группе, проигравшая команда отправится в октябре в ЮАР – поединок с южно-африканцами станет последней надеждой не опуститься во Вторую группу Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

Напомним, что в феврале сборная Украины по теннису проиграла команде Швеции со счетом – 2:3. В решающей пятой встрече Артем Смирнов уступил Микаэлю Имеру – 4:6, 2:6.