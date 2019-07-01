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Украина стартует на Уимблдоне: встреча с Джоковичем и котировки букмекеров на трофей Свитолиной

1 июля, 11:30

Первая ракетка нашей страны – всего лишь 24-я в списке претендентов на титул лондонского "шлема"

Элина Свитолина и Новак Джокович. Фото Arata Yamaoka
Элина Свитолина и Новак Джокович. Фото Arata Yamaoka.

В основной сетке Уимблдона стартуют четыре украинки. Сегодня – Элина Свитолина (№8) против австралийки Дарьи Гавриловой (№78), Даяна Ястремская (№36) против итальянки Камилы Джорджи (№41). Завтра – Леся Цуренко (№33) против чешки Барборы Стрыцовой (№50), Катерина Козлова (№67) против американки Лорен Дэвис (№96).

Несмотря на высокий номер посева, у букмекеров Свитолина – лишь 24-я в списке претендентов на титул (101,0). С "Гарроса" Элина не выиграла ни одного матча. Перед Уимблдоном тренировалась с Монфисом и вместе с ним в уикенд заглянула на одну из спонсорских вечеринок в Лондоне. Белое платье, счастливый вид... Пора и на лондонской травке осчастливить, пока же Уимблдон – единственный "шлем", где у Элины минусовой баланс (5 W, 6 L). Кстати, на тренировке перед стартом Свитолина пересеклась со звездой мужского тенниса – Новаком Джоковичем.

В мужской сетке наших нет. Напомним, Сергей Стаховский не прошел квалификацию и впервые за десять лет не сыграет на Уимблдоне. А еще Сергей объявил, что выходит из Совета игроков ATP: "Потерял веру в то, что мое нахождение в Совете имеет хоть какое-то влияние на будущее тура. Личная выгода и мстительность привели к разлому". Вместе с ним десятку Совета покинули Хаасе, Дж. Маррей и Валверду.

Как мы писали ранее, чуда не случилось: экс-первая ракетка Украины снова ляжет под нож. Александр Долгополов вынужден перенести еще одну операцию на руке. Из-за длительного простоя бывший 13-й номер мирового тенниса вылетел из рейтинга ATP.

Смотрите, как заигрывает с публикой Новак Джокович

Новак Джокович на Ролан Гаррос Видео: Twitter

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Тег теннис, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Уимблдон

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АВТОР:

Артем Стинговский

Источник:

Сегодня|Спорт

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