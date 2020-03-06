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Украина – Тайвань: где смотреть запорожский матч Кубка Дэвиса в плей-офф Мировой группы

6 марта, 13:45

Вадим Авдасев

Игры начнутся в пятницу во Дворце спорта "Юность" в 16:00

Сегодня в Запорожье начинается матч Кубка Дэвиса между сборными Украины и Китайского Тайбея (так официально называют Тайвань). Соперники встречаются в рамках плей-офф Первой мировой группы. Накануне капитан команды Украины Андрей Медведев рассказал о подготовке к матчу с Тайванем и настроении подопечных.

В течение пятницы и субботу наши парни проведут с гостями из Азии пять встреч: четыре – одиночные и одну – парную. Как известно, для общей победы нужно взять три матча. В пятницу состоятся две "одиночки", а в суботу – сначала парная игра, а затем личные. Если мы побеждаем, то поднимаемся в Первую мировую группу, в противном случае – опускаемся во Вторую мировую группу.

Сборную Украины представляют Сергей Стаховский (№167), Илья Марченко (№207), Денис Молчанов, Владислав Орлов (№398) и запасной Виталий Сачко. Молчанов в последнее время сосредоточился на парных выступлениях и занимает в мировом рейтинге 93-е место. По итогам жеребьевки матча Украина – Тайвань в первый день Стаховский сыграет с Цзэн Чжуньсинем (№279), а Марченко – с У Дуньлинем (№232). В субботу ребята поменяются оппонентами, а на парную встречу от Украины заявлены Молчанов и Орлов.

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На украинском телевидении прямые трансляции будет вести канал "XSPORT". В пятницу – с 16:00, в субботу – с 12:00.

Смотрите сюжет о том, как Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом

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