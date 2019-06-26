Украинцы массово вылетают с Уимблдона: дошла очередь до Калининой

Ангелина пополнила ряды украинских "жертв" квалификации лондонского "шлема"

Ангелина Калинина. Фото: AFP

Количество украинцев в одиночных разрядах на Уимблдоне продолжает стремительно уменьшаться. Вслед за нашими мужчинами череда поражений настигла женщин. 135-й номер мирового рейтинга Ангелина Калинина, увы, потерпела поражение во втором раунде квалификации лондонского турнира Большого шлема. Украинская теннисистка уступила Марии Боузковой из Чехии в двух сетах – 0:6, 5:7. Хотя во второй партии Ангелина вела со счетом 4:2.

Напомним, ранее Илья Марченко вылетел с Уимблдона, не реализовав два матчбола. В поединке против венгра Аттилы Балаша наш теннисист вел по ходу встречи со счетом 6:2, 5:1. Однако выпустил нити игры из своих рук и в итоге проиграл - 6:2, 6:7 (5:7), 3:6.

В свою очередь, Сергей Стаховский уступил 25-летнему представителю Австралии Эндрю Харрису. Поединок продолжался 1 час 39 минут и завершился со счетом 6:3, 3:6, 3:6. Таким образом лидер украинского мужского тенниса впервые за 10 лет (с 2009 года) не сыграет в основной сетке Уимблдона. Его заработок на этом турнире составил чуть менее 15 тысяч евро призовых. Тогда как в случае победы над австралийцем на счет первой ракетки Украины упало бы 25 тысяч евро. Вылет Стаховского оказался вдвойне обидным ввиду того, что пришелся на шестую годовщину его знаменитой победы над легендарным Роджером Федерером.

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Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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