Украинцы покинули парный турнир Australian Open

Денис Молчанов и Надежда Киченок остановились во втором раунде

Фото: AFP

Украинцы покинули парный турнир Australian Open https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/1b1/f26/5c41b1f26b15a.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/1b1/f26/5c41b1f26b15a.jpg 2019-01-18T13:02:00+02:00 Теннис Денис Молчанов и Надежда Киченок остановились во втором раунде

Два представителя Украины Денис Молчанов и Надежда Киченок покинули парный турнир Открытого чемпионата Австралии по теннису. Оба спортсмена не смогли преодолеть второй раунд. Молчанов, выступавший в паре со словаком Игорем Зеленаем за два с половиной часа уступил французскому дуэту Николя Маю-Пьер-Угу Эрбер – 5:7, 7:6(5), 4:6.

А Киченок в паре с китаянкой Ван Яфань проиграла американо-чешскому дуэту Николь Меликар/Квета Пешке – 4:6, 3:6. Матч продлился 1 час и 23 минуты.

Напомним, что сегодня Леся Цуренко с треском вылетела с Australian Open. Украинская теннисистка взяла всего две гейма в матче с американкой Анисимовой.

Ранее мы писали, что организаторы Australian Open официально подтвердили введение тай-брейка в решающей партии. В отличие от US Open, где при счете – 6:6 в пятом сете у мужчин и третьем сете у женщин проводится традиционный тай-брейк, на Australian Open будут играть супертай-брейк до 10 очков.

Из-за этого нововведения на турнире уже случился первый казус – теннисистка стала раньше времени праздновать победу, забыв о новом правиле на Australian Open. Британская теннисистка Кати Болтер в первом круге Australian Open обыграла Екатерину Макарову.

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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