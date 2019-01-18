Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Новости спорта   Новости тенниса

Украинцы покинули парный турнир Australian Open

Сегодня, 13:02

Денис Молчанов и Надежда Киченок остановились во втором раунде

Фото: AFP
Украинцы покинули парный турнир Australian Open https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/1b1/f26/5c41b1f26b15a.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/1b1/f26/5c41b1f26b15a.jpg Теннис Денис Молчанов и Надежда Киченок остановились во втором раунде

Два представителя Украины Денис Молчанов и Надежда Киченок покинули парный турнир Открытого чемпионата Австралии по теннису. Оба спортсмена не смогли преодолеть второй раунд. Молчанов, выступавший в паре со словаком Игорем Зеленаем за два с половиной часа уступил французскому дуэту Николя Маю-Пьер-Угу Эрбер – 5:7, 7:6(5), 4:6.

А Киченок в паре с китаянкой Ван Яфань проиграла американо-чешскому дуэту Николь Меликар/Квета Пешке – 4:6, 3:6. Матч продлился 1 час и 23 минуты.

Напомним, что сегодня Леся Цуренко с треском вылетела с Australian Open. Украинская теннисистка взяла всего две гейма в матче с американкой Анисимовой.

Ранее мы писали, что организаторы Australian Open официально подтвердили введение тай-брейка в решающей партии. В отличие от US Open, где при счете – 6:6 в пятом сете у мужчин и третьем сете у женщин проводится традиционный тай-брейк, на Australian Open будут играть супертай-брейк до 10 очков.

Из-за этого нововведения на турнире уже случился первый казус – теннисистка стала раньше времени праздновать победу, забыв о новом правиле на Australian Open. Британская теннисистка Кати Болтер в первом круге Australian Open обыграла Екатерину Макарову.

теннис, Денис Молчанов, Australian Open, Надежда Киченок

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцы покинули парный турнир Australian Open". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Единственный украинец на Australian Open начал парный турнир с победы

16 января, 13:23

Дерби двух украинских теннисисток завершилось в пользу Надежды Киченок

"Со Свитолиной – по магазинам, с Цуренко – на кофе": каковы наши примы тенниса за кортом

14 января, 14:55

Наша звездная парница Ольга Савчук рассказала "Сегодня" о козырях ТОП-5 украинок, кто из них волк-одиночка, а с кем можно сделать маску

18-летняя украинка Даяна Ястремская пробилась в четвертьфинал турнира WTA

9 января, 09:44

59-я ракетка мира из Украины легко обыграла представительницу Беларуси Веру Лапко

Стаховский вышел в четвертьфинал в Италии и ждет Молчанова

22 ноября 2018, 17:33

Один из лучших теннисистов Украины выиграл два матча на турнире в Андрии

По стопам Свитолиной: сестры Киченок выиграли самый крупный трофей в карьере

4 ноября 2018, 14:03

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок победили в WTA Elite Trophy

Украинские сестры-теннисистки Киченок получили утешительный трофей в США

6 августа 2018, 11:56

Людмила и Надежда Киченок проиграли в финале турнира в Сан-Хосе

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Владимир Кличко и Александр Усик возглавят вечер бокса на "Уэмбли" – источник

11 января, 21:03

Возвращение Кличко и дебют Усика в супертяжах может пройти 13 апреля

Мейвезер вернулся на ринг и эффектно победил японца: видео нокаута

31 декабря 2018, 17:15

После третьего нокдауна Теншин Насукава отказался продолжать поединок

Боксер, победивший Виталия Кличко, стал инвалидом

30 декабря 2018, 12:21

Крис Берд задумывается об ампутации ног, чтобы не терпеть боль

Пошла вразнос: бывшая невеста Кличко изменилась до неузнаваемости

27 декабря 2018, 10:33

Хэйден Панеттьери после расставания с украинцем попала в скандал с алкоголем и перестала следить за собой

Как Беринчик избивал филиппинца: видео нокаута и боя за титул интернационального чемпиона WBO

23 декабря 2018, 09:41

Украинец еще на шаг стал ближе к поясу чемпиона мира