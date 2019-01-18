Украинцы покинули парный турнир Australian Open
Денис Молчанов и Надежда Киченок остановились во втором раунде
Два представителя Украины Денис Молчанов и Надежда Киченок покинули парный турнир Открытого чемпионата Австралии по теннису. Оба спортсмена не смогли преодолеть второй раунд. Молчанов, выступавший в паре со словаком Игорем Зеленаем за два с половиной часа уступил французскому дуэту Николя Маю-Пьер-Угу Эрбер – 5:7, 7:6(5), 4:6.
А Киченок в паре с китаянкой Ван Яфань проиграла американо-чешскому дуэту Николь Меликар/Квета Пешке – 4:6, 3:6. Матч продлился 1 час и 23 минуты.
Напомним, что сегодня Леся Цуренко с треском вылетела с Australian Open. Украинская теннисистка взяла всего две гейма в матче с американкой Анисимовой.
Ранее мы писали, что организаторы Australian Open официально подтвердили введение тай-брейка в решающей партии. В отличие от US Open, где при счете – 6:6 в пятом сете у мужчин и третьем сете у женщин проводится традиционный тай-брейк, на Australian Open будут играть супертай-брейк до 10 очков.
Из-за этого нововведения на турнире уже случился первый казус – теннисистка стала раньше времени праздновать победу, забыв о новом правиле на Australian Open. Британская теннисистка Кати Болтер в первом круге Australian Open обыграла Екатерину Макарову.
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