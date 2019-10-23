Украинец Марченко пробился в следующий раунд престижного турнира ATP

Илья Марченко / Фото: Twitter

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в 1/8 финала Челленджера во французском Бресте. Во втором раунде украинец обыграл Томаса Фаббиано из Италии.

Игра длилась ровно полтора часа и закончилась со счетом 6:4, 6:4. В первом сете Марченко сделал один брейк, во второй партии украинец также выиграл один гейм на подаче соперника.

Илья Марченко. Фото ФТУ

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В 1/8 финала Марченко сыграет против 287 номера мирового рейтинга хорвата Нино Сердарусица. Встреча состоится, 24 октября.

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Как мы писали ранее, Свитолина на стиле прибыла в Китай защищать титул чемпионки мира по теннису. Год назад украинке на нашлось равных в Сингапуре. Подтверждать королевское звание Элина будет в Поднебесной.

Как сообщалось ранее, Ястремская узнала соперниц по турниру с призовым фондом в 2,4 млн в Чжухае. По результатам жеребьевки одиночного разряда 19-летняя украинка попала в группу "Азалия", где за выход в полуфинал сразится с Кики Бертенс и Донной Векич.

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