Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

Украинец Молчанов пробился во второй круг Уимблдона в миксте

5 июля, 21:25

Украинский теннисист выступает в паре с представительницей Казахстана Галиной Воскобоевой

Денис Молчанов
Денис Молчанов. Фото: Getty Images

Украинец Денис Молчанов и представительница Казахстана Галина Воскобоева успешно стартовали в соревнованиях в смешанном разряде на Уимблдонском турнире. В матче первого круга украино-казахстанский дуэт переиграл австрийско-российскую пару Мельцер/Павлюченкова – 7:6(6), 1:6, 6:4.

Отметим, что для Молчанова это был дебют в миксте. Следующими соперниками Дениса и Галины станут лидеры посева – бразильско-американская пара Суарес/Меличар.

Ранее мы писали, что две украинки покинули парный турнир Уимблдона, еще две продолжают борьбу. Результаты матчей представителей Украины на парном турнире "Большого Шлема" в Лондоне.

Ране мы сообщали, что Элина Свитолина вышла в четвертый круг Уимблдона. В трех сетах украинская теннисистка обыграла Саккари из Греции. Она повторила личное достижение 2017 года.

Также сегодня Даяна Ястремская пробилась в четвертый раунд Уимблдона и установила новый возрастной рекорд. Следующей соперницей Ястремской станет Чжан Шуай из Китая. Ястремская стала самой юной украинкой, пробившейся в четвертый раунд супертурнира в Лондоне в одиночном разряде.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег теннис, Денис Молчанов, Уимблдон

Вы сейчас просматриваете новость " Украинец Молчанов пробился во второй круг Уимблдона в миксте". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

tennisua.org

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Две украинки покинули парный турнир Уимблдона, еще две продолжают борьбу

Сегодня, 18:02

Результаты матчей представителей Украины на парном турнире "Большого Шлема" в Лондоне

Ястремская пробилась в четвертый раунд Уимблдона и установила новый возрастной рекорд

Сегодня, 17:08

Следующей соперницей Ястремской станет Чжан Шуай из Китая

Повторение рекорда: Элина Свитолина вышла в четвертый круг Уимблдона

Сегодня, 15:31

В трех сетах украинская теннисистка обыграла Саккари из Греции

Теннисный Уимблдон: старт украинских парников, игнор первой ракетки и прогноз для Элины

Сегодня, 09:47

Лондон накрыла Маррей-мания: чтобы избежать большого скопления людей, жаждущих увидеть возвращение Энди, его матч поставили на шоу-корт

Антирекорд тысячелетия: стало известно об историческом провале российских теннисисток

Вчера, 22:57

Так плохо, как на кортах лондонского "шлема", россиянки не играли с 2000 года. В мгновенье ока вылетели 11 теннисисток

Топ-сенсация Уимблдона: обидчица украинки в образе "мумии" выбила действующую чемпионку

Вчера, 21:59

Авторитетную немку Ангелик Кербер заставила зачехлить ракетку американка, игравшая с травмой

Комаров женился на красавице из Днепра Александре Кучеренко

10 самых красивых взрослых сыновей российских звезд

Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?

Зеленский ответил на петицию о том, когда уйдет в отставку

В МОЗ назвали нормальную температуру тела человека

Преемница Меркель рассказала о её здоровье

Новый эксперимент - 40 ложек сахара в день и выводы

Две трети самолетов в России разваливаются

Болельщикам Шумахера подарили надежду. Что стало известно?

Динамо – Шахтер: катастрофический футбол с привкусом скандала

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Сегодня, 21:08

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Женский Евробаскет-2019: результаты матчей, таблицы и расписание медальной "рубки"

Вчера, 23:21

Украинская сборная попала в одну группу с действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 11:18

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

3 июля, 00:25

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Страсти накаляются: из-за комментария в Facebook чемпионку Европейских игр выгоняют из сборной Украины

2 июля, 22:13

Президент Федерации велоспорта настаивает на исключении Анны Соловей из рядов национальной команды

Как на самом деле ушел из жизни нардеп Тымчук

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

После скандала с Вакарчуком у Зеленского написали методичку
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь