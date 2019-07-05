Украинец Молчанов пробился во второй круг Уимблдона в миксте
Украинский теннисист выступает в паре с представительницей Казахстана Галиной Воскобоевой
Украинец Денис Молчанов и представительница Казахстана Галина Воскобоева успешно стартовали в соревнованиях в смешанном разряде на Уимблдонском турнире. В матче первого круга украино-казахстанский дуэт переиграл австрийско-российскую пару Мельцер/Павлюченкова – 7:6(6), 1:6, 6:4.
Отметим, что для Молчанова это был дебют в миксте. Следующими соперниками Дениса и Галины станут лидеры посева – бразильско-американская пара Суарес/Меличар.
Ранее мы писали, что две украинки покинули парный турнир Уимблдона, еще две продолжают борьбу. Результаты матчей представителей Украины на парном турнире "Большого Шлема" в Лондоне.
Ране мы сообщали, что Элина Свитолина вышла в четвертый круг Уимблдона. В трех сетах украинская теннисистка обыграла Саккари из Греции. Она повторила личное достижение 2017 года.
Также сегодня Даяна Ястремская пробилась в четвертый раунд Уимблдона и установила новый возрастной рекорд. Следующей соперницей Ястремской станет Чжан Шуай из Китая. Ястремская стала самой юной украинкой, пробившейся в четвертый раунд супертурнира в Лондоне в одиночном разряде.
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