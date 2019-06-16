Украинка Ангелина Калинина выиграла турнир с призовым фондом в 25 тысяч долларов

В финальном матче украинская теннисистка обыграла пятую ракетку турнира Элицу Костову из Болгарии

Ангелина Калинина. Фото: Instagram

Украинская теннисистка Ангелина Калинина выиграла одиночный титул ITF на турнире с призовым фондом в 25 тысяч долларов Zubr cup Prerov, завершившегося в чешском городе Пршерове. В финале Калинина, посеянная под первым номером, за 2 часа 18 минут обыграла пятую ракетку турнира Элицу Костову из Болгарии. Поединок завершился со счетом 6:1, 4:6, 6:1. Это десятый одиночный титул ITF в карьере Ангелины Калининой и первый в нынешнем сезоне.

Интересно, что это всего второй титул Калининой, выигранный в Европе (первым стал титул в Дармштадте в 2017 году). Восемь турниров покорились ей в США.

Ангелина Калинина. Фото из Instagram теннисистка

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