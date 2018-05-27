Украинка Катерина Козлова обыграла прошлогоднюю победительницу Ролан Гаррос

Сегодня, 21:12

Наша теннисистка в двух сетах нанесла поражение Елене Остапенко

В первом раунде турнира "Большого шлема" Ролан Гаррос грянула сенсация. Украинка Катерина Козлова (№66 в мировом рейтинге) обыграла посеянную на турнире под пятым номером Елену Остапенко из Латвии – прошлогоднюю победительницу турнира.

За полтора часа Козлова выиграла в Остапенко в двух сетах – 7:5, 6:3. Теперь во втором круге украинка с победительницей матча Катерина Синякова (Чехия) – Виктория Азаренка (Беларусь).

Интересно, что Остапенко стала второй в истории Ролан Гаррос теннисисткой, которая, защищая прошлогодний титул, уступила в первом раунде турнира. Россиянка Анастасия Мыскина завершила борьбу в первом круге Открытого чемпионата Франции-2005 после завоевания трофея в 2004 году.

Ранее с победы на Ролан Гаррос стартовала первая ракетка Украины Элина Свитолина. В двух сетах она обыграла австралийку Айлу Томлянович.

Напомним, что ранее стало известно, что Сергей Стаховский получил право сыграть в основном сетке Ролан Гаррос как "лакилузер". Украинец проиграл в финале квалификации, но получил приглашение на турнир из-за отказа ряда игроков, в том числе Александра Долгополова.
Катерина Козлова, Елена Остапенко

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Сегодня|Спорт

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