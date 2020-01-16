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Украинка попала на первую ракетку мира: результаты жеребьевки основной сетки Australian Open

16 января, 11:01

В женском турнире сыграют пятеро представителей Украины, хотя возможно и пополнение из квалификации

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Reuters

В понедельник, 20 января, в Мельбурне стартует первый в 2020 году турнир серии "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии. Призовой фонд его вырос на 13% по сравнению с предыдущим и достиг невероятных 71 миллиона австралийских долларов – примерно 49 млн долларов США. В четверг провели жеребьевку основной сетки турнира. Мы писали, что в Австралии прошел ливень и теннисистам стало легче дышать.

В основе "Шлема" выступят пять украинских теннисисток. Наша прима, Элина Свитолина, получила пятый номер посева и в первом круге сыграет против британки Кэти Бултер (№317). В предыдущие два года одесситка доходила до четвертьфинала. Ее землячка Даяна Ястремская (№24), посеянная под 23-м номером, встретится с одной из победительниц квалификации.

Еще три наши сыграют с представительницами Австралии. Кому не повезло, так это Лесе Цуренко (№120). Она сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти. Интересно, что украинка два года назад обыгрывала соперницу в Брисбене. Катерина Козлова (№91) попробует одержать свою дебютную победу в Мельбурне в матче против Присциллы Хон (№139), получившей wild card. Катерина Бондаренко (№534) заявилась на турнир по "защищённому рейтингу". В первом круге она сразится с обладательницей wild card Ариной Родионовой (№201).

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В основной сетке представительство Украины может возрасти. Как мы сообщали, две украинки успешно стартовали в квалификации Australian Open. Дарья Лопатецкая и Катарина Завацкая продолжают выступление в отборе.

Смотрите, как Даяна Ястремская успешно выступает в Аделаиде, где уже дошла до полуфинала

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теннис Элина Свитолина Катерина Бондаренко Даяна Ястремская Эшли Барти

Источник: Большой теннис Украины

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