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Украинка сыграет в финале Уимблдона: Снигур громит фаворитку юниорского турнира

12 июля, 14:39

Украинке хватило всего 45 минут, чтобы одолеть американку Эмму Наварро

Дарья Снигур
Дарья Снигур. Фото: Getty Images

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур стала пятой украинкой девушкой, вышедшей в финал юниорского Уимблдона. В полуфинале юная киевлянка разгромила первую сеяную 18-летнюю Эмму Наварро из США – 6:3, 6:0.  Поединок продолжался всего 45 минут.

Таким образом. Дарья взяла более, чем убедительный реванш за поражение от Наварро в четвертьфинале Ролан Гаррос. В финале турнира Снигур встретится с победительницей матча Диана Парри – Алекса Ноэл.

Напомним, что лучшая теннисистка Украины  Элина Свитолина уступила в полуфинальном поединке Уимблдона экс-первой ракетке мира румынке Симоне Халеп.

Ранее мы рассказывали, от какой шикарной груди отказалась Халеп ради теннисной карьеры. Минус 12 кг красоты: румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте.

Добавим, что экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов успешно перенес повторную операцию на руке. Теннисист надеется вернуться на корт в следующем сезоне. Из-за длительного простоя бывшая 13-я ракетка мира вылетел из рейтинга ATP.

Необычный питомец звезды украинского тенниса:


Александр Долгополов сервал Видео: Instagram

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Тег теннис, Уимблдон, Дарья Снигур

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Источники:

Сегодня|Спорт , tennisua.org

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