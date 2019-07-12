Украинка сыграет в финале Уимблдона: Снигур громит фаворитку юниорского турнира
Украинке хватило всего 45 минут, чтобы одолеть американку Эмму Наварро
17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур стала пятой украинкой девушкой, вышедшей в финал юниорского Уимблдона. В полуфинале юная киевлянка разгромила первую сеяную 18-летнюю Эмму Наварро из США – 6:3, 6:0. Поединок продолжался всего 45 минут.
Таким образом. Дарья взяла более, чем убедительный реванш за поражение от Наварро в четвертьфинале Ролан Гаррос. В финале турнира Снигур встретится с победительницей матча Диана Парри – Алекса Ноэл.
Напомним, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина уступила в полуфинальном поединке Уимблдона экс-первой ракетке мира румынке Симоне Халеп.
Ранее мы рассказывали, от какой шикарной груди отказалась Халеп ради теннисной карьеры. Минус 12 кг красоты: румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте.
Добавим, что экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов успешно перенес повторную операцию на руке. Теннисист надеется вернуться на корт в следующем сезоне. Из-за длительного простоя бывшая 13-я ракетка мира вылетел из рейтинга ATP.
Необычный питомец звезды украинского тенниса:
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