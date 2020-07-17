Украинка в немецком ангаре выиграла турнир после карантина: Элина дожала бывшую вторую ракетку мира

Соревнования было заявлено, как травяное, но погода внесла свои коррективы

Украинка Элина Свитолина стала победительницей выставочного травяного турнира в столице Германии – Берлине. В финальном матче пятый номер мирового рейтинга одолела бывшую вторую ракетку чешку Петру Квитову со счетом 3:6, 6:1, (10:5). Ранее мы сообщали, что лучшую украинскую теннисистку Элину Свитолину отправили играть в ангар.

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Решающая встреча с участием первой ракетки Украины продолжалась 1 час 28 минут. На счету Свитолиной четыре подачи навылет, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 12-ти. Квитова также четыре раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 12-ти.

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Напомним, что в полуфинале Свитолина переиграла латвийку Анастасию Севастову. Матч закончился со счетом 7:6 (7:2), 6:3. Во втором полуфинале Квитова еще более уверенно прошла голландку Кики Бертенс. Поединок продолжался всего 50 минут и закончился со счетом 6:3, 6:2. Турнир должен был пройти с 13-го по 15 июля на траве в Берлине. Но из-за дождя и наступления темноты матчи за третье место отменили, а финал перенесли на крытый хардовый корт.

Реклама Элина Свитолина / Фото: Reuters

Элина Свитолина / Фото: Reuters

На днях Свитолина прилегла на высоком балконе в платье с разрезом. Девушка отдыхала в Монако, где имеет свое жилье.

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