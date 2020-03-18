Украинка вошла в престижнейший рейтинг самых перспективных европейцев от Forbes

На данный момент наша теннисистка является пятой ракеткой мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в рейтинг журнала Forbes – 25-летняя одесская теннисистка оказалась в списке 30-ти самых перспективных европейцев до 30 лет в категории "Спорт и игры". На счету украинки 16 титулов на турнирах WTA, из них 14 – в одиночном разряде. На данный момент Элина заработала почти 19,5 млн долларов призовых и занимает 5 место в мировом рейтинге.

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Помимо Свитолиной в ТОП-30 также включили футболиста "Арсенала" Эктора Бельерина, действующего чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена, словенского баскетболиста клуба НБА "Даллас Маверикс" Луку Дончича, экс-первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии, британского прыгуна в воду Тома Дэйли, швейцарского хоккеиста "Нэшвилл Предаторс" Романа Йоси, норвежского легкоатлета Якоба Ингебригтсена и игрока состава Astralis по CS:GO Николая device Ритца.

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Свитолина впервые в 2020 году взяла главный приз / Фото: WTA

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Самая молодая участница рейтинга — 11-летняя профессиональная скейтбордистка из Великобритании Скай Браун, которая может стать самой молодой участницей Олимпийских игр.

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