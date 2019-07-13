Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

Украинка выиграет финал Уимблдона: котировки на финал Дарья Снигур – Алекса Ноэль

13 июля, 10:18

Букмекеры дают 66 процентов на то, что представительница Украины разделается со своей соперницей из США

Дарья Снигур
Дарья Снигур. Фото: Getty Images

В субботу, 13 июля, состоится финальный матч юниорского Уимблдона, в который пробилась украинка. Напомним, накануне 17-летняя Дарья Снигур разгромила первую сеяную Эмму Наварро из США – 6:3, 6:0. Этот матч продлился всего 45 минут. В финале, который должен стартовать в субботу в 15:00 по киевскому времени, соперницей украинки Снигур будет другая представительница США – Алекса Ноэль.

В противостоянии Дарья Снигур – Алекса Ноэль букмекеры считают фавориткой украинку. Коэффициент на ее победу равен 1.42, тогда как на американку – 2.70. То есть вероятность выигрыша трофея Дарьей Снигур оценивают в 66 процентов, а ее оппоненткой – в 34 процента. Отметим, что Дарья не проигрывает уже 11 матчей кряду.

"Я очень рада, что прошла в финал, но я должна оставаться спокойной и концентрироваться на финале, – заявила накануне Дарья Снигур. – Мне не нравятся большие корты, много людей. Я к этому еще не привыкла. В прошлом году я здесь уже выступала и играла на четвертом корте. И испугалась. Но к этому надо привыкать, когда все хлопают и болеют за тебя".

Как сообщалось ранее, на взрослом Уимблдоне Федерер обыграл Надаля: это был 40-й матч легендарных теннисистов. Роджер справился с Рафаэлем в четырех сетах, теперь в финале он сразится с Новаком Джоковичем.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег теннис, Уимблдон, Дарья Снигур

Вы сейчас просматриваете новость " Украинка выиграет финал Уимблдона: котировки на финал Дарья Снигур – Алекса Ноэль". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Я не воспользовалась своими шансами": Свитолина покидает Уимблдон с высоко поднятой головой

Вчера, 09:35

Элина зачехлилась в рекордном полуфинале, Серена в 37 лет идет за 24-м "Шлемом"

Свитолина улетела с Уимблдона на частном самолете, попивая вино

Вчера, 00:16

Первая ракетка Украины дошла до полуфинала турнира "Большого шлема"

Святослав Вакарчук впервые показал семейные фото

Безвредна ли микроволновая печь?

Ученые назвали новую опасность смартфонов

Нужно ли возвращать субсидию в случае продажи жилья?

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

Топ новостей: Зеленский рассказал о первой встрече с Путиным

Криворожских депутатов не пустили на совещание с президентом

Здесь 1937 год: Журналист из Донецка рассказал о жизни в Крыму

Самый быстрый нокаут в истории UFC. Видео поединка

Лучшие комедии мира всех времен с высоким рейтингом

Ищете качественный и недорогой чайник? На Kasta спеццены

15 красавиц российского кино

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 17:02

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 11:02

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Опрос: выберите самую красивую теннисистку Уимблдона

Вчера, 09:04

Представительница Украины Элина Свитолина впервые в карьере вошла в четверку лучших на турнире "Большого шлема"

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Вчера, 00:06

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Расписание и результаты матчей первого тура квалификации Лиги чемпионов

11 июля, 00:50

С этой стадии в борьбу за групповой этап вступают команды Сергея Реброва, Романа Григорчука и Марьяна Шведа

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Зеленский готовит Климкина к новой должности: подробнее

"Обращаюсь к вам...": Зеленский просит украинцев о помощи
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь