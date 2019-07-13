Украинка выиграет финал Уимблдона: котировки на финал Дарья Снигур – Алекса Ноэль

Букмекеры дают 66 процентов на то, что представительница Украины разделается со своей соперницей из США

Дарья Снигур. Фото: Getty Images

В субботу, 13 июля, состоится финальный матч юниорского Уимблдона, в который пробилась украинка. Напомним, накануне 17-летняя Дарья Снигур разгромила первую сеяную Эмму Наварро из США – 6:3, 6:0. Этот матч продлился всего 45 минут. В финале, который должен стартовать в субботу в 15:00 по киевскому времени, соперницей украинки Снигур будет другая представительница США – Алекса Ноэль.

В противостоянии Дарья Снигур – Алекса Ноэль букмекеры считают фавориткой украинку. Коэффициент на ее победу равен 1.42, тогда как на американку – 2.70. То есть вероятность выигрыша трофея Дарьей Снигур оценивают в 66 процентов, а ее оппоненткой – в 34 процента. Отметим, что Дарья не проигрывает уже 11 матчей кряду.

"Я очень рада, что прошла в финал, но я должна оставаться спокойной и концентрироваться на финале, – заявила накануне Дарья Снигур. – Мне не нравятся большие корты, много людей. Я к этому еще не привыкла. В прошлом году я здесь уже выступала и играла на четвертом корте. И испугалась. Но к этому надо привыкать, когда все хлопают и болеют за тебя".

Как сообщалось ранее, на взрослом Уимблдоне Федерер обыграл Надаля: это был 40-й матч легендарных теннисистов. Роджер справился с Рафаэлем в четырех сетах, теперь в финале он сразится с Новаком Джоковичем.

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