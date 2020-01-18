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Украинка выиграла престижный турнир в Австралии и установит личный рекорд

18 января, 11:52

Надежда Киченок выступала в паре с Саней Мирзой

Надежда Киченок

Надежда Киченок / Фото: Федерация тенниса Украины

Украинская теннисистка Надежда Киченок и Саня Мирза из Индии стали победительницами парного турнира WTA в Хобарте, Австралия. В финале украино-индийский дуэт обыграл китайскую пару Пен/Чжан, посеянный под вторым номером – 6:4, 6:4.

Это пятый парный титул в профессиональной карьере Надежды Киченок (три из которых – вместе с сестрой Людмилой) и 42-й для Сани Мирзы. Благодаря победе в Хобарте, Надежда Киченок установит персональный рекорд в парном рейтинге WTA – 32-е место (предыдущее лучшее достижение Нади – 34 строка).

Интересно, что турнир в Хобарте также выигрывали Алена Бондаренко (одиночный титул в 2010 году) и Ольга Савчук (парный титул в 2017 году).

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Напомним, что сегодня ранее украинка Даяна Ястремская проиграла в финале первой ракетке мира, но выиграла 2 млн призовых! Несмотря на поражение от Барти, украинская теннисистка поднимется на высшую ступень рейтинга в своей карьере.

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Также мы писали, что две украинки выбыли с квалификации Australian Open. Наши теннисистки остановились в шаге от финала квалификации турнира "Большого шлема". Также не сумел пробиться в основную сетку Сергей Стаховский.

Смотрите, как Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом:

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теннис Надежда Киченок

Источник: tennisua.org

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