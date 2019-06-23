Украинка Ястремская проиграла стартовый матч престижного турнира в Великобритании

Впереди у украинки парные соревнования в Истборне

Даяна Ястремская. Фото: AFP

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила свои выступления в одиночном разряде на турнире WTA Premier в Истборне, Великобритания. В матче первого круга 19-летняя одесситка уступила полуфиналистке Ролан Гаррос-2019 британке Йоханне Конте со счетом 2:6, 4:6.

Впрочем, украинка пока не покидает британский турнир. Даяна также сыграет в парном разряде вместе с Ариной Соболенко из Беларуси.

Ранее сегодня мы писали, что 23-летняя австралийка Эшли Барти станет первой ракеткой мира, начав сезон 15-й. Теннисистка ранее стала победительницей Ролан Гаррос и дебютировала в топ-5 мирового рейтинга, а в понедельник поднимется на первую позицию.

Ранее лучшая украинка на Гарросе Надежда Киченок заявила: "Мы еще сыграем с сестрой на Олимпиаде. Можете ждать". Наша полуфиналистка на Ролан Гаррос-2019 рассказала о случайном парт­­нере, сестре-близняшке и "Чернобыле".

Кстати, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина после расставания с бойфрендом вылетела в первом раунде турнира. Седьмая ракетка мира украинка Свитолина уступила Маргарите Гаспарян, занимающей 62-е место в рейтинге. Интересно, что около десяти дней назад стало известно о разрыве отношений между Элиной Свитолиной и французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Даяна Ястремская

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