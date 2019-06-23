Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

Украинка Ястремская проиграла стартовый матч престижного турнира в Великобритании

23 июня, 22:25

Впереди у украинки парные соревнования в Истборне

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская. Фото: AFP

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила свои выступления в одиночном разряде на турнире WTA Premier в Истборне, Великобритания. В матче первого круга 19-летняя одесситка уступила полуфиналистке Ролан Гаррос-2019 британке Йоханне Конте со счетом 2:6, 4:6.

Впрочем, украинка пока не покидает британский турнир. Даяна также сыграет в парном разряде вместе с Ариной Соболенко из Беларуси.

Ранее сегодня мы писали, что 23-летняя австралийка Эшли Барти станет первой ракеткой мира, начав сезон 15-й. Теннисистка ранее стала победительницей Ролан Гаррос и дебютировала в топ-5 мирового рейтинга, а в понедельник поднимется на первую позицию.

Ранее лучшая украинка на Гарросе Надежда Киченок заявила: "Мы еще сыграем с сестрой на Олимпиаде. Можете ждать". Наша полуфиналистка на Ролан Гаррос-2019 рассказала о случайном парт­­нере, сестре-близняшке и "Чернобыле".

Кстати, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина после расставания с бойфрендом вылетела в первом раунде турнира. Седьмая ракетка мира украинка Свитолина уступила Маргарите Гаспарян, занимающей 62-е место в рейтинге. Интересно, что около десяти дней назад стало известно о разрыве отношений между Элиной Свитолиной и французским теннисистом Гаэлем Монфисом.


Даяна Ястремская

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег теннисист, Йоханна Конта, Даяна Ястремская

Вы сейчас просматриваете новость " Украинка Ястремская проиграла стартовый матч престижного турнира в Великобритании". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , tennisua.org

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Результат забудется, а впечатление останется!": поступок украинского теннисиста отметили в АТР

20 июня, 13:34

Fair play от Сергея Стаховского на турнире в Германии: украинец отдал свой "челлендж" сопернику

Горечь расставания: бывший парень Свитолиной тоже проиграл на старте турнира

17 июня, 17:35

Французский теннисист Гаэль Монфис уступил Эрберу на старте турнира в Германии

Корт на Ролан Гаррос накрыли огромным "покрывалом": матч Джокович – Тим прерван

7 июня, 20:32

Поединок Новака Джоковича и Доминика Тима прерван из-за дождя, а соперник Надаля по финалу определится в субботу

Первый в истории: Федерер провел 400 матчей на турнирах "Большого шлема"

1 июня, 09:34

Швейцарский теннисист двадцать лет назад дебютировал на Ролан Гаррос

Анонс выступления украинок на Ролан Гаррос: второй матч Цуренко, старт пар и микстов

30 мая, 11:33

Четыре украинские теннисистки сегодня сыграют на Открытом чемпионате Франции: расписание матчей

Все наоборот и богиня на коляске: как прошел второй день на Ролан Гаррос

28 мая, 11:06

Украина потеряла двух участников Открытого чемпионата Франции – Ястремскую и Стаховского

Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео

Тростью по лбу: Мосийчук подрался с Ляшко

Как спастись от клещей

В Австралии футболист эффектно исполнил одиннадцатиметровый удар

Стать "железным человеком" оказалось вполне реально

Мама Виктории Лопыревой выглядит ее старшей сестрой

"У нас много планов телефонных разговоров, включая с Путиным"

Лукашенко ищет альтернативу поставкам нефти из России

Зеленский подал в Раду законопроект по незаконному обогащению

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

Освежите свой дом правильно. Вернтиляторы со скидкой

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 21:20

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

"Сломал карьеру ради 35 тысяч долларов в день": Шеву включили в звездный антирейтинг

Сегодня, 13:13

Нынешний тренер сборной Украины оказался в топе игроков, погубивших свою карьеру одним трансфером

Это не Блохин: назван человек, угробивший карьеру Милевского в киевском "Динамо"

Сегодня, 10:55

Давний друг Артема Милевского рассказал, из-за кого скандальный нападающий в свое время покинул Киев

Абрамович отдаст за нового тренера "Челси" 10 процентов от трансфера Шевченко

Вчера, 18:38

Российский олигарх заплатит "Дерби" за Фрэнка Лэмпарда компенсацию в размере 4 миллионов евро

"Это смертельно": в России опасаются, что Николая Валуева может постигнуть судьба Жанны Фриске

Вчера, 17:18

Известный боксер рассказал, что врачам так и не удалось убрать опухоль у него из головы

"Враг есть и на Западе": Ярош предупредил о новой опасности

Почему Супрун выехала из Украины после инаугурации Зеленского

5 научных способов продлить свою жизнь
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь