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Украинки на Ролан Гаррос: сестры Киченок идут дальше, Ястремскую подвела россиянка

30 мая, 20:24

Сестры теннисистки выступают в парном турнире и миксте, но отдельно

Сестры Киченок продолжают выступление на Ролан Гаррос
Сестры Киченок продолжают выступление на Ролан Гаррос. Фото: AFP

В Париже продолжаются матчи Открытого чемпионата Франции по теннису. Сегодня в борьбу за трофей вступили украинские сестры Надежда и Людмила Киченок, которые выступают в паре и миксте соответственно. Также должна была стартовать в парном разряде Даяна Ястремская, но ее партнерша Анастасия Потапова снялась с турнира.

Надежда Киченок и американка Абигайль Спирс стали авторами главной сенсации парного турнира на Ролан Гаррос. В первом раунде соревнований в парном разряде украино-американский дуэт переиграли лидеров посева чешских теннисисток Барбору Крейчикову и Катержину Синякову – 6:2, 6:4.

Следующими соперницами Киченок и Спирс станут испанский дуэт Мартинес-Санчес/Соррибес-Тормо.

Людмила Киченок в дуэте с мексиканцем Сантьяго Гонсалесом успешно преодолела стартовый барьер соревнований в смешанном разряде В матче первого круга украинско-мексиканский дуэт обыграл японо-индийскую пару Аояма/Шаран – 6:3, 2:6, 10:7.

Ранее стало известно, что украинское дерби на Ролан Гаррос не состоится: Катерина Козлова снялась с турнира. Таким образом, Элина Свитолина вышла сразу в третий раунд турнира.

Напомним, что украинскую теннисистку пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи. Елена Плоскина не сможет больше играть в теннис профессионально, а также должна заплатить штраф в 20 тысяч долларов.

Новак Джокович заводит болельщиков в стиле сборной Исландии:


Новак Джокович на Ролан Гаррос Видео: Twitter

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Тег Людмила Киченок, Ролан Гаррос, Надежда Киченок

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Источники:

Спорт сегодня , tennisua.org

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