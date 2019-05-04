Украинки установили национальный рекорд на элитных теннисных турнирах

В основной сетке турнира в Мадриде выступит пять представительниц Украины

Элина Свитолина. Фото: AFP

Украинские теннисистки установили национальный рекорд в WTA-туре. Впервые сразу пять наших спортсменок выступят на турнире серии Premier Mandatory в Мадриде в основной сетке в одиночном разряде. Напомним, в основу были заявлены Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская. Катерина Козлова и Марта Костюк преодолели сито квалификации.

Отметим, что в этом сезоне четверо украинок сыграли в основе на соревнованиях подобной категории в Индиан-Уэллс (те же, за исключением Костюк). А вот в Майами в основной сетке стартовали только Свитолина и Ястремская.

Действующая классификация турниров WTA была введена в 2009 году. Тогда же украинский рекорд в Мадриде установила Алена Бондаренко, которая пробилась в четвертьфинал, где уступила будущей чемпионке Динаре Сафиной.

Ранее мы писали, что Элина Свитолина приняла соблазнительную позу, чтобы назвать свое второе имя. Лучшая украинская теннисистка прокачивает мышцы перед возвращением на корт.

Напомним, недавно Элине Свитолиной пригрозили закрыть дверь в сборную Украины. "Федерация тенниса Украины никого не заставляет играть за национальную команду, – заявил вице-президент организации Евгений Зукин. - Если игрок говорит: "Я не хочу, я не могу", мы не начинаем его заставлять. Хотя для этого есть много рычагов воздействия. Не хочет - не надо".

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