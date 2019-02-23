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Украинку Козлову с турнира в Будапеште выбила действующая чемпионка

Сегодня, 14:54

Украинская теннисистка Катерина Козлова проиграла в четвертьфинале турнира в Венгрии

Катерина Козлова
Катерина Козлова. Фото: Getty Images
Украинку Козлову с турнира в Будапеште выбила действующая чемпионка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/13f/edd/5c713fedd5888.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/13f/edd/5c713fedd5888.jpg Теннис Украинская теннисистка Катерина Козлова проиграла в четвертьфинале турнира в Венгрии

Украинская теннисистка Катерина Козлова не сумела выйти в полуфинал турнира WTA International Hungarian Ladies Open в столице Венгрии Будапеште. В полуфинале в драматичном поединке Катерина уступила лидеру посева и действующей чемпионке соревнований бельгийке Алисон ван-Ойтванк со счетом 6:3, 1:6, 4:6. Поединок продолжался 2 часа 3 минуты.

Ранее в пятницу Сергей Стаховский не сумел выйти в полуфинал турнира в Марселе, проиграв 12-й ракетке мира. Опытный украинец в двух сетах уступил 20-летнему греку Стефаносу Циципасу.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в полуфинале турнира в Дубае и не сможет защитить свой прошлогодний титул. Украинка за два часа уступила Белинде Бенчич.

В начале января этого года стало известно, что лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина встречается с  Гаэлем Монфисом. Теннисисты родтвердили свои романтические отношения и даже завели совместный Instagram под аббревиатурой G.E.M.S.Life, что можно расшифровать как жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной. Слоган профиля: "Мы не идеальны, мы совершаем ошибки, и мы сделаем еще больше ошибок. Но это нормально".

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Напомним, что Итоговый турнир теннисисток 2018 года выиграла украинка Элина Свитолина:

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Тег теннисистка, Катерина Козлова

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Источники:

Сегодня|Спорт , tennisua.org

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