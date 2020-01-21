Украинская прима Элина Свитолина с ошибками и брейками пробилась во второй раунд Australian Open

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Лучшая теннисистка Украины последних лет Элина Свитолина вышла-таки во второй круг Открытого чемпионата Австралии-2020. Однако победа над скромной британкой Кэти Бултер далась 25-летней одесситке непросто. В отличие от другой нашей соотечественницы сегодня: как мы сообщали, Даяна Ястремская обыграла словенку Кайю Юван, отдав ей за два сета всего два гейма.

В первой партии Свитолина едва не отдала Бултер гейм на своей подаче, однако все же спасла "брейк". Соперницы ровно дошли до счета 4:4, после чего Элине наконец-то удалось выиграть два гейма подряд, а с ними и сет – 6:4. На старте второй партии наша соотечественница, посеянная под пятым номером, отдала свою подачу. Затем 23-летняя уроженка Лестера взяла и свою подачу, поведя по геймам 2:0!

Лишь после этого украинка "проснулась" и выиграла пять геймов подряд – 5:2. Затем Свитолина непонятным образом снова расслабилась и позволила Бултер взять три гейма кряду и сравнять счет 5:5! После этого Элине пришлось серьезно потрудиться и взять подачу соперницы, чтобы победить-таки во второй партии со счетом 7:5, а с ней – и в поединке. Завершила его она красивым обводящим ударом по линии. После матча Элина раздала полотенца-сувениры болельщикам с украинскими флагами.

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Во втором круге соперницей Свитолиной будет 26-летняя американка Лаурен Дэйвис, занимающая 62-ю позицию в мировом рейтинге. В первом раунде Дэйвис справилась с канадкой Лейлой Фернандес из квалификации – 6:4, 6:2.

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